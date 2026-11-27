Лиссабонская «Бенфика» потерпела поражение от чешской «Виктории Пльзень» со счетом 0:4 в матче Лиги Европы в Пльзене, Чехия. После этого результата клуб, который перед игрой возглавлял таблицу этапа лиги, опустился на пятую позицию.

Три гола до перерыва

Как сообщает Interia Sport, хозяева открыли счет на 30-й минуте благодаря голу Патрика Грошовского. В конце первого тайма «Виктория» забила еще дважды: на 43-й минуте отличился Принс Аду, а на 44-й — Кристоф Кабонго.

После перерыва Кабонго оформил дубль уже через 33 секунды после стартового свистка второго тайма. Этот мяч установил окончательный счет — 4:0. После поражения «Бенфику» в таблице опередили «Борнмут», «Ювентус», «Ференцварош» и леверкузенский «Байер».

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Оценка Якуба Каминьского

Interia Sport называет этот результат одним из самых разгромных для «Бенфики» в европейских турнирах. Издание упоминает поражение 0:7 от «Сельты» в третьем квалификационном раунде Кубка УЕФА 1999 года, а также проигрыши 0:5 «Пеньяролю» в 1961 году, дортмундской «Боруссии» в 1963 году и «Базелю» в 2017 году.

Якуб Каминьский получил оценку 4 из 10 от A Bola. Выше него оценили только Трубина, Пальинью, Эчеверри и Шельдерупа. В издании отметили, что Каминьский был лучшим в первом тайме, однако после перерыва его влияние на игру уменьшилось. Он выполнил 26 точных передач из 27, нанес один заблокированный удар и выиграл три из семи единоборств.

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