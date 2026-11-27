27 ноября в некоторых гастрономических календарях отмечается Международный день лакса — пряного супа с лапшой, который особенно любят в Юго-Восточной Азии и Австралии. Его готовят на насыщенном бульоне с кокосовым молоком или тамариндом, добавляют морепродукты, курицу, овощи и ароматные специи. В каждом регионе есть своя версия этого блюда, а в австралийском Дарвине даже проводят масштабный фестиваль, посвященный лаксе.

Лакса — это острый суп с лапшой, который сочетает китайские кулинарные традиции с малайскими и другими кухнями Юго-Восточной Азии. Чаще всего его готовят на основе пряной пасты из перца чили, чеснока, лука, имбиря и ароматных корней. К ней добавляют бульон, а во многих рецептах — ещё и кокосовое молоко. В готовое блюдо кладут рисовую лапшу, морепродукты, курицу, рыбу, яйца или овощи.

Точное место появления лаксы установить сложно. Самая распространённая версия связывает её возникновение с культурой перанакан — сообществом, сформировавшимся в результате смешения китайских и местных традиций. В XV–XVII веках китайские торговцы и переселенцы прибывали в портовые города Малайского архипелага, в частности в Малакку, Пенанг и Сингапур. Они привезли с собой традицию готовить лапшу в бульоне, а местные кулинарные традиции дополнили это блюдо кокосовым молоком, чили, травами и пряностями.

Так постепенно возникло блюдо, которое сегодня известно под названием лакса. В то же время у исследователей нет единого мнения относительно его происхождения: разные регионы развивали свои собственные рецепты, поэтому называть лаксу исключительно малайзийским или сингапурским блюдом было бы не совсем правильно. Её история тесно связана с торговлей, миграцией и кулинарным обменом между народами Юго-Восточной Азии.

Не до конца выяснено и происхождение самого названия. По одной из версий, оно связано с индийским словом, обозначавшим разновидность лапши. Другая теория отсылает к персидскому слову lakhshah, также связанному с лапшой. Есть и объяснение, согласно которому название намекает на большое количество ингредиентов в блюде. Окончательного ответа на этот вопрос нет.

В каких странах лакса стала популярной

Больше всего лаксу ассоциируют с Малайзией и Сингапуром. Именно там сформировались одни из самых известных разновидностей супа, которые сегодня готовят в ресторанах по всему миру. В Малайзии особенно известна пенангская асам-лакса. Её готовят на рыбном бульоне с тамариндом, поэтому суп имеет ярко выраженный кисло-острый вкус. Вместо кокосового молока здесь используют кисловатую основу, а среди основных ингредиентов — рыбу, рисовую лапшу, огурец, лук, ананас, мяту и острую пасту.

Еще один популярный вариант — лакса кари, которую часто готовят с кокосовым молоком. Ее бульон густой, насыщенный и ароматный. В него добавляют креветки, рыбные шарики, курицу, тофу и ростки фасоли. В Сингапуре особенно популярна катонг-лакса. Её характерная особенность — коротко нарезанная лапша, которую удобно есть ложкой. Суп обычно готовят с кокосовым молоком, креветками, рыбными шариками и специями. Этот вид стал одной из гастрономических визитных карточек страны.

В Индонезии также есть много собственных вариантов лаксы. Например, в регионе Палембанг готовят суп с рыбой и кисловатыми нотками, а в других частях страны можно встретить версии с кокосовым молоком, курицей, яйцами и различными видами лапши. Рецепты различаются в зависимости от острова и местных продуктов. Блюдо известно и в Таиланде, где его готовят с местными специями и ингредиентами. Со временем лакса распространилась за пределы Азии — её начали подавать в ресторанах Австралии, Великобритании, США и других стран. Особенно прочно она закрепилась в австралийском Дарвине, где азиатская кухня стала важной частью местной гастрономической культуры.

Почему в Австралии лаксе посвящают фестиваль

В австралийском Дарвине лакса давно стала чем-то большим, чем просто популярный суп. Город известен своим многокультурным сообществом и любовью к азиатской кухне. Местные заведения предлагают десятки вариантов этого блюда, а повара соревнуются за звание лучших мастеров лаксы. Именно поэтому здесь проводится Darwin International Laksa Festival — Международный фестиваль лаксы. Его учредили, чтобы отметить кулинарное разнообразие Северной Территории Австралии и поддержать местные рестораны и заведения общественного питания. В рамках фестиваля посетители могут попробовать различные варианты супа, посетить заведения-участники и проголосовать за любимое блюдо.

Фестиваль постепенно превратился в масштабное событие. В 2026 году к нему присоединились более 120 заведений, которые представили свыше 230 блюд с лаксой или вдохновленных ею. Финал состоялся на набережной Дарвина, а победителей определяли в нескольких категориях. Среди участников были не только традиционные супы, но и необычные кулинарные эксперименты.

Стоит уточнить, что фестиваль в Дарвине сейчас проводится в октябре, а не 27 ноября. Эта дата фигурировала в календаре отдельных фестивальных мероприятий предыдущих лет, в частности в 2022-м. Поэтому 27 ноября можно встретить в гастрономических календарях как дату, посвящённую лаксе, но её не следует путать с постоянной датой австралийского фестиваля.

Какие ингредиенты нужны для лаксы

Единого рецепта лаксы не существует. Ингредиенты зависят от страны, региона и конкретного вида супа. Однако есть продукты, которые чаще всего используют для приготовления этого блюда.

Лапша. Чаще всего берут рисовую лапшу или вермишель. В некоторых рецептах используют пшеничную лапшу.

Кокосовое молоко. Оно придает бульону густоту, мягкость и легкую сладость. Особенно часто его добавляют в лакшу кари.

Рыба и морепродукты. Креветки, рыбное филе, кальмары, рыбные шарики или паста из креветок помогают сделать вкус бульона более насыщенным.

Курица. Её используют во многих домашних рецептах, в частности в малайзийских и сингапурских вариантах.

Перец чили. Именно он отвечает за остроту. Количество перца можно варьировать в зависимости от личных предпочтений.

Лемонграсс, галангал и имбирь. Эти ингредиенты придают супу характерный свежий и пряный аромат.

Чеснок и лук-шалот. Они составляют основу ароматной пасты.

Тамаринд. Его используют в кислых разновидностях лаксы, в частности в пенангской асам-лаксе.

Ароматные травы. Листья лаксы, мята, кориандр и другая зелень и специи добавляются перед подачей или во время приготовления.

Добавки. Вареные яйца, тофу, огурцы, ростки фасоли, ананас и рыбные шарики делают суп более сытным и интересным по текстуре.

Главный секрет лаксы — не просто в остроте, а в балансе вкусов. В хорошем супе должны сочетаться пряность, соленость, кислинка и, в зависимости от рецепта, сливочная мягкость кокосового молока.

Интересные факты о лаксе

У лаксы есть десятки региональных разновидностей. В Малайзии, Сингапуре и Индонезии рецепты могут отличаться настолько, что две тарелки лаксы будут иметь совершенно разный вид и вкус. Одни супы густые и сливочные, другие — прозрачные, кислые и насыщенные рыбным ароматом.

Суп стал поводом для кулинарного соперничества. Малайзия и Сингапур имеют собственные традиции приготовления лаксы, а местные повара и гурманы нередко спорят, где готовят лучший вариант. В то же время история этого блюда гораздо древнее современных государственных границ.

Лаксу едят даже на завтрак. В некоторых регионах Юго-Восточной Азии тарелка горячего острого супа с лапшой — вполне привычное утреннее блюдо. Именно эту традицию популяризировал, в частности, шеф-повар Энтони Бурден, который высоко ценил сарватскую лаксу.

В Дарвине из неё делают даже мороженое. Местные повара экспериментируют со вкусом лаксы и переносят его в совершенно неожиданные блюда. На фестивалях можно встретить лакса-бургеры, пироги, салаты, печенье и мороженое.

Сарватская лакса стала известна далеко за пределами Малайзии. Её популярности способствовали телевизионные кулинарные программы и путешествия известных шеф-поваров. Эта разновидность отличается ароматным пряным бульоном, рисовой вермишелью, креветками, курицей, омлетом и лаймом.

Три рецепта лаксы, которые можно приготовить дома

Лаксу можно адаптировать к продуктам, которые легко найти в украинских магазинах. Для некоторых рецептов понадобится готовая паста лакса или паста карри из азиатского отдела супермаркета. Если нет галангала или листьев лаксы, их можно заменить более доступными специями и зеленью, хотя вкус будет немного отличаться.

1. Классическая лакса карри с креветками и кокосовым молоком

Это один из самых известных вариантов супа. Он получается густым, ароматным, с нежным кокосовым вкусом и приятной остротой.

Ингредиенты на 3–4 порции:

250 г рисовой лапши;

300 г очищенных креветок;

400 мл кокосового молока;

700 мл куриного или рыбного бульона;

2–3 ст. л. пасты лакса или красной карри-пасты;

2 зубчика чеснока;

1 небольшая луковица;

1 ч. л. тертого имбиря;

1 ст. л. растительного масла;

1 ст. л. рыбного соуса;

1 ч. л. сахара;

100 г ростков фасоли;

2 вареных яйца;

лайм и зеленый лук для подачи.

Приготовление:

Приготовьте рисовую лапшу в соответствии с инструкцией на упаковке. Обычно её нужно залить горячей водой или ненадолго отварить. Отцедите на дуршлаг. В кастрюле разогрейте масло. Добавьте мелко нарезанный лук, чеснок и имбирь. Обжаривайте несколько минут, пока они не станут ароматными. Добавьте пасту лакса или карри-пасту. Перемешайте и прогрейте примерно минуту, чтобы специи раскрыли аромат. Влейте бульон и кокосовое молоко. Добавьте рыбный соус и сахар. Доведите до легкого кипения и варите на небольшом огне 8–10 минут. Положите в бульон креветки и готовьте ещё 3–5 минут, пока они не станут розовыми и полностью не приготовятся. Разложите лапшу по мискам, залейте горячим бульоном с креветками. Добавьте ростки фасоли, половинки вареных яиц и зеленый лук. Перед подачей сбрызните суп соком лайма.

Совет: если хочется более насыщенного вкуса, можно добавить немного пасты из креветок или несколько рыбных шариков. Остроту регулируйте количеством карри-пасты.

2. Необычная лакса с курицей, ананасом и арахисом

Этот вариант вдохновлен юго-восточноазиатскими сочетаниями сладкого, острого и кислого. Ананас придает бульону фруктовую свежесть, арахис — ореховый вкус, а курица делает суп сытным. Это не классический региональный рецепт, а домашняя авторская интерпретация лаксы.

Ингредиенты на 3–4 порции:

250 г рисовой лапши;

300 г куриного филе;

400 мл кокосового молока;

600 мл куриного бульона;

2 ст. л. красной карри-пасты;

150 г свежего или консервированного ананаса;

2 зубчика чеснока;

1 ч. л. тертого имбиря;

2 ст. л. арахисовой пасты без сахара;

1 ст. л. соевого соуса;

1 ч. л. рыбного соуса по желанию;

1 ст. л. растительного масла;

1 небольшая морковь;

50 г жареного арахиса;

зеленый лук, кориандр и лайм для подачи.

Приготовление:

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Морковь — тонкой соломкой, ананас — кубиками. В кастрюле разогрейте масло. Добавьте чеснок, имбирь и пасту кари. Обжаривайте примерно минуту, постоянно помешивая. Влейте куриный бульон и кокосовое молоко. Добавьте арахисовую пасту, соевый соус и рыбный соус. Хорошо перемешайте, чтобы арахисовая паста растворилась. Добавьте курицу и морковь. Варите на умеренном огне примерно 10–12 минут, пока курица полностью не приготовится. Добавьте ананас и прогрейте суп ещё 2–3 минуты. Попробуйте бульон: при необходимости добавьте немного сока лайма или ещё карри-пасты. Отдельно приготовьте рисовую лапшу и разложите её по мискам. Залейте лапшу супом, посыпьте измельченным арахисом, зеленым луком и кориандром.

Совет: для более выраженного вкуса можно слегка обжарить ананас на сухой сковороде перед добавлением в суп. Он станет слаще и приобретёт лёгкий карамельный аромат. Если не любите сладковатые супы, уменьшите количество ананаса.

3. Пенангская асам-лакса с рыбой и тамариндом

Это вариант для тех, кто хочет попробовать лаксу без кокосового молока. Асам-лакса обладает ярко выраженным кисло-острым вкусом, а основу её бульона составляют рыба, тамаринд и пряная паста. Именно эту разновидность связывают с малайзийским островом Пенанг.

Ингредиенты на 3–4 порции:

250 г рисовой лапши;

400 г филе скумбрии или другой жирной морской рыбы;

1,2 л воды;

2 ст. л. пасты из тамаринда или 3–4 ст. л. готового тамариндового концентрата;

2–3 ст. л. пасты чили;

1 небольшая луковица;

2 зубчика чеснока;

1 ч. л. тертого имбиря;

1 стебель лемонграсса;

1 ч. л. сахара;

1–2 ст. л. рыбного соуса;

1 небольшой огурец;

1 небольшая красная луковица;

100 г ананаса;

мята и кориандр для подачи.

Приготовление:

Положите рыбу в кастрюлю, залейте водой и варите примерно 10–15 минут, пока она не приготовится. Достаньте рыбу, а бульон процедите. Удалите из рыбы кости и разделите филе на небольшие кусочки. В ступке или блендере смешайте лук, чеснок, имбирь, пасту чили и измельченный лемонграсс. Должна получиться ароматная пряная паста. Переложите её в кастрюлю с рыбным бульоном. Добавьте тамаринд, сахар и рыбный соус. Варите на небольшом огне 10–15 минут. Верните рыбу в кастрюлю и прогрейте суп ещё несколько минут. Попробуйте бульон: он должен быть явно кислым, острым и немного солёным. Отдельно приготовьте рисовую лапшу. Разложите её по мискам и залейте горячим рыбным бульоном. Сверху добавьте нарезанный огурец, красный лук, ананас, мяту и кориандр.

Совет: если не удалось найти тамаринд, можно использовать немного сока лайма или лимона. Однако вкус будет другим: тамаринд обладает собственной фруктовой кислинкой, которая и придает асам-лаксу характерный вкус.

Как отметить Международный день лакса

Самый простой способ присоединиться к гастрономическому празднику — приготовить этот суп дома или заказать его в ресторане азиатской кухни. Можно попробовать два вида лаксы и сравнить их: сливочную версию с кокосовым молоком и кисловатую асам-лаксу с рыбой и тамариндом.

Еще один вариант — устроить небольшую дегустацию с друзьями. Приготовьте несколько видов лапши, бульонов и гарниров, чтобы каждый мог собрать свою собственную миску. А если хочется поэкспериментировать, попробуйте добавить в суп ананас, арахис или другие необычные ингредиенты. Лакса интересна именно тем, что у нее нет одного неизменного рецепта. Она меняется в зависимости от местных продуктов, традиций и вкусов повара. Поэтому гастрономический праздник — отличный повод не только попробовать азиатскую классику, но и открыть для себя собственную версию этого пряного супа.

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