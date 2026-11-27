27 листопада в деяких гастрономічних календарях згадують Міжнародний день лакса — пряного супу з локшиною, який особливо люблять у Південно-Східній Азії та Австралії. Його готують на насиченому бульйоні з кокосовим молоком або тамариндом, додають морепродукти, курку, овочі та ароматні спеції. У кожному регіоні є власна версія цієї страви, а в австралійському Дарвіні навіть проводять масштабний фестиваль, присвячений лаксі.

Лакса — це гострий суп із локшиною, який поєднує китайські кулінарні традиції з малайськими та іншими кухнями Південно-Східної Азії. Найчастіше його готують на основі пряної пасти з перцю чилі, часнику, цибулі, імбиру та ароматних коренів. До неї додають бульйон, а в багатьох рецептах — ще й кокосове молоко. У готову страву кладуть рисову локшину, морепродукти, курку, рибу, яйця або овочі.

Точне місце появи лакси встановити складно. Найпоширеніша версія пов’язує її виникнення з культурою перанакан — спільнотою, що сформувалася внаслідок змішування китайських та місцевих традицій. У XV–XVII століттях китайські торговці й переселенці прибували до портових міст Малайського архіпелагу, зокрема Малакки, Пенанга та Сінгапуру. Вони привозили з собою звичку готувати локшину в бульйоні, а місцеві кулінарні традиції додали до цієї страви кокосове молоко, чилі, трави та прянощі.

Так поступово виникла страва, яку сьогодні знають під назвою лакса. Водночас дослідники не мають єдиної думки щодо її походження: різні регіони розвивали власні рецепти, тому називати лаксу виключно малайзійською чи сінгапурською стравою було б не зовсім правильно. Її історія тісно пов’язана з торгівлею, міграцією та кулінарним обміном між народами Південно-Східної Азії.

Не до кінця з’ясоване й походження самої назви. За однією з версій, вона пов’язана з індійським словом, яке позначало різновид локшини. Інша теорія відсилає до перського слова lakhshah, також пов’язаного з локшиною. Є й пояснення, за яким назва натякає на велику кількість складників у страві. Остаточної відповіді щодо цього питання немає.

У яких країнах лакса стала популярною

Найбільше з лаксою асоціюють Малайзію та Сінгапур. Саме там сформувалися одні з найвідоміших різновидів супу, які сьогодні готують у ресторанах по всьому світу. У Малайзії особливо відома пенангська асам-лакса. Її готують на рибному бульйоні з тамариндом, тому суп має виразний кисло-гострий смак. Замість кокосового молока тут використовують кислувату основу, а серед основних складників — рибу, рисову локшину, огірок, цибулю, ананас, м’яту та гостру пасту.

Інший популярний варіант — лакса карі, яку часто готують із кокосовим молоком. Її бульйон густий, насичений і ароматний. До нього додають креветки, рибні кульки, курку, тофу та паростки квасолі. У Сінгапурі особливо популярна катонг-лакса. Її характерна особливість — коротко нарізана локшина, яку зручно їсти ложкою. Суп зазвичай готують із кокосовим молоком, креветками, рибними кульками та спеціями. Цей різновид став однією з гастрономічних візитівок країни.

В Індонезії також є багато власних варіантів лакси. Наприклад, у регіоні Палембанг готують суп із рибою та кислуватими нотками, а в інших частинах країни можна зустріти версії з кокосовим молоком, куркою, яйцями та різними видами локшини. Рецепти відрізняються залежно від острова та місцевих продуктів. Страва відома і в Таїланді, де її готують із місцевими спеціями та інгредієнтами. Згодом лакса поширилася за межі Азії — її почали подавати в ресторанах Австралії, Великої Британії, США та інших країн. Особливо міцно вона закріпилася в австралійському Дарвіні, де азійська кухня стала важливою частиною місцевої гастрономічної культури.

Чому в Австралії лаксі присвячують фестиваль

В австралійському Дарвіні лакса давно стала більше, ніж просто популярним супом. Місто відоме своєю багатокультурною спільнотою та любов’ю до азійської кухні. Місцеві заклади пропонують десятки варіантів страви, а кухарі змагаються за звання найкращих майстрів лакси. Саме тому тут проводять Darwin International Laksa Festival — Міжнародний фестиваль лакси. Його започаткували як спосіб відзначити кулінарне різноманіття Північної Території Австралії та підтримати місцеві ресторани й заклади харчування. У межах фестивалю відвідувачі можуть скуштувати різні версії супу, відвідати заклади-учасники та проголосувати за улюблену страву.

Фестиваль поступово перетворився на масштабну подію. У 2026 році до нього долучилися понад 120 закладів, які представили більш ніж 230 страв із лаксою або натхненних нею. Фінал відбувся на набережній Дарвіна, а переможців визначали в кількох категоріях. Серед учасників були не лише традиційні супи, а й незвичайні кулінарні експерименти.

Варто уточнити, що фестиваль у Дарвіні нині проводять у жовтні, а не 27 листопада. Ця дата траплялася в календарі окремих фестивальних подій попередніх років, зокрема у 2022-му. Тому 27 листопада можна зустріти в гастрономічних календарях як дату, присвячену лаксі, але її не слід плутати з постійною датою австралійського фестивалю.

Які інгредієнти потрібні для лакси

Єдиного рецепта лакси не існує. Складники залежать від країни, регіону та конкретного різновиду супу. Проте є продукти, які найчастіше використовують для приготування цієї страви.

Локшина. Найчастіше беруть рисову локшину або вермішель. У деяких рецептах використовують пшеничну локшину.

Кокосове молоко. Воно надає бульйону густоти, м’якості та легкої солодкуватості. Особливо часто його додають до лакси карі.

Риба та морепродукти. Креветки, рибне філе, кальмари, рибні кульки або паста з креветок допомагають зробити смак бульйону насиченішим.

Курка. Її використовують у багатьох домашніх рецептах, зокрема в малайзійських та сінгапурських варіантах.

Перець чилі. Саме він відповідає за гостроту. Кількість перцю можна змінювати залежно від власних уподобань.

Лемонграс, галангал та імбир. Ці складники додають супу характерного свіжого й пряного аромату.

Часник і цибуля-шалот. Вони формують основу ароматної пасти.

Тамаринд. Його використовують у кислих різновидах лакси, зокрема в пенангській асам-лакса.

Ароматні трави. Листя лакси, м’ята, коріандр та інші зелень і спеції додають перед подачею або під час приготування.

Додатки. Варені яйця, тофу, огірки, паростки квасолі, ананас і рибні кульки роблять суп поживнішим та цікавішим за текстурою.

Головний секрет лакси — не просто в гостроті, а в балансі смаків. У хорошому супі мають поєднуватися пряність, солоність, кислинка та, залежно від рецепта, вершкова м’якість кокосового молока.

Цікаві факти про лаксу

У лакси є десятки регіональних різновидів. У Малайзії, Сінгапурі та Індонезії рецепти можуть відрізнятися настільки, що дві тарілки лакси матимуть зовсім різний вигляд і смак. Одні супи густі й вершкові, інші — прозорі, кислі та насичені рибним ароматом.

Суп став приводом для кулінарного суперництва. Малайзія та Сінгапур мають власні традиції приготування лакси, а місцеві кухарі й гурмани нерідко сперечаються, де готують найкращий варіант. Водночас історія страви набагато давніша за сучасні державні кордони.

Лаксу їдять навіть на сніданок. У деяких регіонах Південно-Східної Азії тарілка гарячого гострого супу з локшиною — цілком звична ранкова страва. Саме таку традицію популяризував, зокрема, шеф-кухар Ентоні Бурден, який високо оцінював сарвацьку лаксу.

У Дарвіні з неї роблять навіть морозиво. Місцеві кухарі експериментують зі смаком лакси й переносять його в зовсім несподівані страви. На фестивалях можна зустріти лакса-бургери, пироги, салати, печиво та морозиво.

Сарвацька лакса стала відомою далеко за межами Малайзії. Її популярності сприяли телевізійні кулінарні програми та подорожі відомих шеф-кухарів. Цей різновид вирізняється ароматним пряним бульйоном, рисовою вермішеллю, креветками, куркою, омлетом і лаймом.

Три рецепти лакси, які можна приготувати вдома

Лаксу можна адаптувати до продуктів, які легко знайти в українських магазинах. Для деяких рецептів знадобиться готова паста лакса або карі-паста з азійського відділу супермаркету. Якщо немає галангалу чи листя лакси, їх можна замінити доступнішими спеціями та зеленню, хоча смак трохи відрізнятиметься.

1. Класична лакса карі з креветками та кокосовим молоком

Це один із найвідоміших варіантів супу. Він виходить густим, ароматним, із ніжним кокосовим смаком і приємною гостротою.

Інгредієнти на 3–4 порції:

250 г рисової локшини;

300 г очищених креветок;

400 мл кокосового молока;

700 мл курячого або рибного бульйону;

2–3 ст. л. пасти лакса або червоної карі-пасти;

2 зубчики часнику;

1 невелика цибулина;

1 ч. л. тертого імбиру;

1 ст. л. рослинної олії;

1 ст. л. рибного соусу;

1 ч. л. цукру;

100 г паростків квасолі;

2 варені яйця;

лайм і зелена цибуля для подачі.

Приготування:

Рисову локшину приготуйте за інструкцією на упаковці. Зазвичай її потрібно залити гарячою водою або ненадовго відварити. Відкиньте на друшляк. У каструлі розігрійте олію. Додайте дрібно нарізану цибулю, часник та імбир. Обсмажуйте кілька хвилин, поки вони не стануть ароматними. Додайте пасту лакса або карі-пасту. Перемішайте й прогрійте приблизно хвилину, щоб спеції розкрили аромат. Влийте бульйон і кокосове молоко. Додайте рибний соус та цукор. Доведіть до легкого кипіння й варіть на невеликому вогні 8–10 хвилин. Покладіть у бульйон креветки й готуйте ще 3–5 хвилин, доки вони не стануть рожевими та повністю не приготуються. Розкладіть локшину по мисках, залийте гарячим бульйоном із креветками. Додайте паростки квасолі, половинки варених яєць і зелену цибулю. Перед подачею збризніть суп соком лайма.

Порада: якщо хочеться більш насиченого смаку, можна додати трохи пасти з креветок або кілька рибних кульок. Гостроту регулюйте кількістю карі-пасти.

2. Незвичайна лакса з куркою, ананасом та арахісом

Цей варіант натхненний південно-східноазійськими поєднаннями солодкого, гострого й кислого. Ананас додає бульйону фруктової свіжості, арахіс — горіхового смаку, а курка робить суп ситним. Це не класичний регіональний рецепт, а домашня авторська інтерпретація лакси.

Інгредієнти на 3–4 порції:

250 г рисової локшини;

300 г курячого філе;

400 мл кокосового молока;

600 мл курячого бульйону;

2 ст. л. червоної карі-пасти;

150 г свіжого або консервованого ананаса;

2 зубчики часнику;

1 ч. л. тертого імбиру;

2 ст. л. арахісової пасти без цукру;

1 ст. л. соєвого соусу;

1 ч. л. рибного соусу за бажанням;

1 ст. л. рослинної олії;

1 невелика морква;

50 г смаженого арахісу;

зелена цибуля, коріандр і лайм для подачі.

Приготування:

Куряче філе наріжте невеликими шматочками. Моркву — тонкою соломкою, ананас — кубиками. У каструлі розігрійте олію. Додайте часник, імбир і карі-пасту. Обсмажуйте приблизно хвилину, постійно помішуючи. Влийте курячий бульйон і кокосове молоко. Додайте арахісову пасту, соєвий соус та рибний соус. Добре перемішайте, щоб арахісова паста розчинилася. Покладіть курку й моркву. Варіть на помірному вогні приблизно 10–12 хвилин, доки курка повністю не приготується. Додайте ананас і прогрійте суп ще 2–3 хвилини. Спробуйте бульйон: за потреби додайте трохи лаймового соку або ще карі-пасти. Окремо приготуйте рисову локшину й розкладіть її по мисках. Залийте локшину супом, посипте подрібненим арахісом, зеленою цибулею та коріандром.

Порада: для більш виразного смаку можна злегка обсмажити ананас на сухій пательні перед додаванням у суп. Він стане солодшим і матиме легкий карамельний аромат. Якщо не любите солодкуваті супи, зменште кількість ананаса.

3. Пенангська асам-лакса з рибою та тамариндом

Це варіант для тих, хто хоче спробувати лаксу без кокосового молока. Асам-лакса має виразний кисло-гострий смак, а основу її бульйону становлять риба, тамаринд і пряна паста. Саме такий різновид пов’язують із малайзійським островом Пенанг.

Інгредієнти на 3–4 порції:

250 г рисової локшини;

400 г філе скумбрії або іншої жирної морської риби;

1,2 л води;

2 ст. л. пасти тамаринду або 3–4 ст. л. готового тамариндового концентрату;

2–3 ст. л. пасти чилі;

1 невелика цибулина;

2 зубчики часнику;

1 ч. л. тертого імбиру;

1 стебло лемонграсу;

1 ч. л. цукру;

1–2 ст. л. рибного соусу;

1 невеликий огірок;

1 невелика червона цибулина;

100 г ананаса;

м’ята та коріандр для подачі.

Приготування:

Покладіть рибу в каструлю, залийте водою та варіть приблизно 10–15 хвилин, доки вона не приготується. Дістаньте рибу, а бульйон процідіть. Видаліть із риби кістки та розберіть філе на невеликі шматочки. У ступці або блендері змішайте цибулю, часник, імбир, пасту чилі та подрібнений лемонграс. Має вийти ароматна пряна паста. Перекладіть її в каструлю з рибним бульйоном. Додайте тамаринд, цукор і рибний соус. Варіть на невеликому вогні 10–15 хвилин. Поверніть у каструлю рибу й прогрійте суп ще кілька хвилин. Спробуйте бульйон: він має бути виразно кислим, гострим і трохи солоним. Окремо приготуйте рисову локшину. Розкладіть її по мисках і залийте гарячим рибним бульйоном. Зверху додайте нарізаний огірок, червону цибулю, ананас, м’яту та коріандр.

Порада: якщо не вдалося знайти тамаринд, можна використати трохи соку лайма або лимона. Однак смак буде іншим: тамаринд має власну фруктову кислинку, яка й надає асам-лакса характерного смаку.

Як відзначити Міжнародний день лакса

Найпростіший спосіб долучитися до гастрономічного свята — приготувати цей суп удома або замовити його в ресторані азійської кухні. Можна спробувати два різновиди лакси й порівняти їх: вершкову версію з кокосовим молоком та кислувату асам-лаксу з рибою і тамариндом.

Ще один варіант — влаштувати невелику дегустацію з друзями. Приготуйте кілька видів локшини, бульйонів і додатків, щоб кожен міг зібрати власну миску. А якщо хочеться експериментів, спробуйте додати до супу ананас, арахіс або інші незвичні інгредієнти. Лакса цікава саме тим, що не має одного незмінного рецепта. Вона змінюється залежно від місцевих продуктів, традицій і смаків кухаря. Тому гастрономічне свято — гарна нагода не лише скуштувати азійську класику, а й відкрити власну версію цього пряного супу.

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