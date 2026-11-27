11月27日，一些美食日历中提到了国际拉沙日——这是一种配有面条的辛香汤，在东南亚和澳大利亚特别受欢迎。 这道汤以椰奶或罗望子熬制的浓郁高汤为基底，加入海鲜、鸡肉、蔬菜和香气浓郁的香料烹制而成。 每个地区都有自己独特的拉沙版本，而在澳大利亚的达尔文，甚至会举办一场专门庆祝拉沙的大型节庆活动。

拉沙是一种辛辣的面条汤，融合了中国、马来以及东南亚其他地区的烹饪传统。 通常以由辣椒、大蒜、洋葱、生姜和香辛根制成的香料酱为基底。向其中加入高汤，许多食谱中还会加入椰奶。 成品中会加入米粉、海鲜、鸡肉、鱼肉、鸡蛋或蔬菜。

拉沙的确切起源地难以确定。最普遍的说法将其起源与峇峇娘惹文化联系在一起——这是一个由中华传统与当地传统融合而形成的族群。 在15至17世纪，中国商人和移民涌入马来群岛的港口城市，特别是马六甲、槟城和新加坡。 他们带来了将面条煮在汤中的烹饪习惯，而当地的烹饪传统则在此基础上加入了椰奶、辣椒、香草和香料。

就这样，一道如今被称为叻沙的菜肴逐渐形成了。不过，学者们对其起源尚无定论：不同地区都发展出了各自的配方，因此将叻沙仅称为马来西亚或新加坡的菜肴并不完全准确。 它的历史与东南亚各国之间的贸易、移民及烹饪交流紧密相连。

就连这个名称本身的由来也尚未完全查明。有一种说法认为，它源自一个印度词汇，该词指代一种面条。另一种理论则将其追溯到波斯语单词lakhshah，该词同样与面条有关。 还有一种解释认为，这个名称暗示了这道菜中配料的丰富多样。关于这个问题，目前尚无定论。

拉沙在哪些国家流行

人们最常将拉沙与马来西亚和新加坡联系在一起。正是在那里，形成了最著名的几种拉沙汤，如今世界各地的餐厅都在烹制这些汤品。 在马来西亚，槟城阿萨姆拉沙尤为著名。它以加入罗望子的鱼汤为基底，因此汤头具有鲜明的酸辣风味。 这里不用椰奶，而是采用略带酸味的汤底，主要配料包括鱼肉、米粉、黄瓜、洋葱、菠萝、薄荷和辣酱。

另一种受欢迎的变体是咖喱拉沙，通常用椰奶烹制。其汤底浓稠、醇厚且香气扑鼻。其中加入了虾仁、鱼丸、鸡肉、豆腐和豆芽。 在新加坡，加东拉沙（Katong Laksa）尤为受欢迎。其特色在于面条切得较短，用勺子舀着吃很方便。 汤底通常由椰奶、虾、鱼丸和香料熬制而成。这一品种已成为该国的美食名片之一。

印度尼西亚也有许多独具特色的拉沙变种。例如，在帕勒姆邦地区，人们制作的是带有微酸风味的鱼汤；而在该国其他地区，则能品尝到加入椰奶、鸡肉、鸡蛋和各种面条的版本。 食谱因岛屿和当地食材的不同而各异。 这道菜在泰国也很有名，当地人会用当地的香料和食材来烹制。后来，拉沙传播到了亚洲以外——澳大利亚、英国、美国等国家的餐厅也开始供应这道菜。 它在澳大利亚达尔文市尤其深入人心，那里亚洲美食已成为当地美食文化的重要组成部分。

为什么澳大利亚会为拉沙举办专门的节日

在澳大利亚达尔文，拉克萨早已不仅仅是一道受欢迎的汤品。 这座城市以其多元文化社区和对亚洲美食的热爱而闻名。当地餐馆提供数十种拉沙变体，厨师们则竞相角逐最佳拉沙大师的称号。 正因如此，这里举办了达尔文国际叻沙节（Darwin International Laksa Festival）。该节日的创立旨在彰显澳大利亚北领地的美食多样性，并支持当地餐厅和餐饮场所。 在节庆期间，游客可以品尝各种版本的拉沙汤，参观参展商家，并为自己最喜爱的菜肴投票。

该节庆活动逐渐发展成为一项大型盛事。2026年，共有超过120家餐饮机构参与其中，推出了230余道以叻沙为原料或受其启发的菜肴。 决赛在达尔文海滨举行，并按多个类别评选出获奖者。参赛作品不仅包括传统汤品，还有别出心裁的烹饪创意。

需要说明的是，达尔文的拉沙节目前于10月举办，而非11月27日。这一日期曾出现在往年个别节庆活动的日程中，特别是2022年。 因此，在美食日历中，11月27日可能会被标注为拉克斯日，但不应将其与澳大利亚拉克斯节的固定日期混淆。

拉克斯需要哪些食材

拉克斯并没有固定的食谱。配料因国家、地区及具体汤品种类而异。不过，有些食材是制作这道菜时最常使用的。

面条。 最常见的是米粉或细面条。有些食谱也会使用小麦面条。

椰奶。 它能赋予汤底浓稠感、柔滑口感和淡淡的甜味。尤其常被添加到咖喱拉沙中。

鱼类和海鲜。 虾、鱼片、鱿鱼、鱼丸或虾泥能让汤底的风味更加浓郁。

鸡肉。 许多家常食谱中都会用到鸡肉，尤其是马来西亚和新加坡的版本。

辣椒。 正是它赋予了汤品辣味。辣椒的用量可根据个人喜好调整。

柠檬草、高良姜和生姜。 这些食材为汤品增添了独特的新鲜与辛香气息。

大蒜和红葱头。 它们构成了香气浓郁的酱料基底。

罗望子。 它用于酸味拉沙的变种中，特别是槟城阿萨姆拉沙。

香草。 拉沙叶、薄荷、香菜及其他香草和香料可在上桌前或烹饪过程中加入。

配料。水煮蛋、豆腐、黄瓜、豆芽、菠萝和鱼丸，使汤品更富营养，口感也更加丰富。

拉沙汤的核心秘诀不仅在于辣味，更在于风味的平衡。一碗优质的拉沙汤应融合辛香、咸鲜、微酸，并根据食谱的不同，可能还带有椰奶带来的醇厚柔滑口感。

关于拉克萨的有趣事实

拉沙有数十种地方变体。 在马来西亚、新加坡和印度尼西亚，食谱可能差异巨大，以至于两碗拉沙在外观和口味上都截然不同。 有些汤浓稠醇厚，有些则清澈透明，酸味明显且充满浓郁的鱼香。

这道汤甚至引发了烹饪界的较量。 马来西亚和新加坡各有其独特的拉沙烹饪传统，当地厨师和美食家们经常争论哪边的拉沙最美味。 与此同时，这道菜的历史远比现代国家边界更为悠久。

拉克萨甚至被当作早餐食用。 在东南亚的一些地区，一碗热气腾腾、辣味浓郁的汤配面条，是再平常不过的早餐。 正是这种传统，尤其是由主厨安东尼·波登所推广，他曾对萨尔瓦特拉克斯给予高度评价。

在达尔文，人们甚至用它制作冰淇淋。 当地厨师们不断尝试创新拉沙的风味，将其融入到意想不到的菜肴中。在各种节庆活动中，人们可以品尝到拉沙汉堡、馅饼、沙拉、饼干和冰淇淋。

萨尔瓦特拉沙的声誉早已远播马来西亚境外。电视烹饪节目以及知名主厨的环球之旅都为其人气添砖加瓦。 这种拉沙的特色在于香气扑鼻的香料高汤、米粉、虾、鸡肉、煎蛋和青柠。

三款可在家制作的拉沙食谱

拉沙的配方可以根据乌克兰超市中容易买到的食材进行调整。 部分食谱需要使用超市亚洲食品区出售的现成拉沙酱或咖喱酱。如果没有高良姜或拉沙叶，可以用更易获得的香料和香草代替，不过味道会略有不同。

1. 经典咖喱拉沙配虾和椰奶

这是最著名的汤品之一。成品浓稠香醇，带有柔和的椰香和恰到好处的辛辣感。

3–4人份食材：

250克米粉；

300克去壳虾；

400毫升椰奶；

700毫升鸡肉或鱼肉高汤；

2–3汤匙拉沙酱或红咖喱酱；

2瓣大蒜；

1个小洋葱；

1 茶匙姜末；

1汤匙植物油；

1汤匙鱼露；

1 茶匙糖；

100克四季豆苗；

2个水煮蛋；

青柠和青葱（用于装饰）。

制作方法：

按照包装上的说明准备米粉。通常只需用热水冲泡或短暂煮一下即可。沥干水分。 在锅中热油。加入切碎的洋葱、大蒜和生姜。翻炒几分钟，直到散发出香味。 加入拉沙酱或咖喱酱。翻炒并加热约一分钟，让香料散发出香气。 倒入高汤和椰奶。加入鱼露和糖。煮至微沸，转小火煮8–10分钟。 将虾放入汤中，再煮3–5分钟，直到虾变粉红色且完全熟透。 将面条分装到碗中，浇入热腾腾的虾高汤。加入豆芽、煮鸡蛋切片和葱花。 上桌前在汤上淋少许青柠汁。

小贴士：若想让味道更浓郁，可加入少许虾酱或几颗鱼丸。辣度可通过调整咖喱酱的用量来控制。

2. 别具一格的鸡肉菠萝花生拉沙

这款汤的灵感源自东南亚甜、辣、酸的经典搭配。菠萝为汤底增添了果香的清新感，花生带来了坚果风味，而鸡肉则让汤品更加饱腹。 这并非经典的地区传统食谱，而是对拉沙汤的一种家庭原创诠释。

3–4人份食材：

250克米粉；

300克鸡胸肉；

400毫升椰奶；

600毫升鸡高汤；

2汤匙红咖喱酱；

150克新鲜或罐装菠萝；

2瓣大蒜；

1 茶匙姜末；

2汤匙无糖花生酱；

1汤匙酱油；

1 茶匙鱼露（可选）；

1汤匙植物油；

1根小胡萝卜；

50克烤花生；

配菜用青葱、香菜和青柠。

做法：

将鸡胸肉切成小块。胡萝卜切成细丝，菠萝切成小方块。 在锅中热油。加入大蒜、生姜和咖喱酱。翻炒约一分钟，期间不断搅拌。 倒入鸡汤和椰奶。加入花生酱、酱油和鱼露。充分搅拌，使花生酱完全溶解。 放入鸡肉和胡萝卜。用中火煮约10–12分钟，直到鸡肉完全熟透。 加入菠萝，再将汤煮2–3分钟。尝尝汤的味道：如有需要，可加入少许青柠汁或额外的咖喱酱。 另将米粉煮熟，分装到碗中。 将汤浇在米粉上，撒上碎花生、青葱和香菜。

小贴士：为了让味道更鲜明，可以在将菠萝加入汤中之前，先用干锅稍微煎一下。这样菠萝会变得更甜，并带有一丝焦糖香气。如果不喜欢偏甜的汤，可以减少菠萝的用量。

3. 槟城鱼肉罗望子阿萨姆拉沙

这是专为想要尝试不含椰奶的亚萨姆拉沙的人准备的版本。 阿萨姆拉沙具有鲜明的酸辣风味，其汤底由鱼、罗望子和香料酱制成。正是这种变体与马来西亚槟城岛紧密相连。

3–4人份食材：

250克米粉；

400克鲭鱼柳或其他肥美的海鱼；

1.2升水；

2汤匙罗望子酱或3–4汤匙现成的罗望子浓缩汁；

2–3汤匙辣椒酱；

1个小洋葱；

2瓣大蒜；

1 茶匙姜末；

1根柠檬草；

1 茶匙糖；

1–2汤匙鱼露；

1个小黄瓜；

1个小红洋葱；

100克菠萝；

薄荷和香菜（用于装饰）。

做法：

将鱼放入锅中，加水煮约10–15分钟，直至熟透。取出鱼，将汤汁过滤。 将鱼骨剔除，将鱼肉切成小块。 在研钵或搅拌机中混合洋葱、大蒜、生姜、辣椒酱和切碎的柠檬草，制成香气浓郁的香料酱。 将其倒入装有鱼高汤的锅中。加入罗望子、糖和鱼露。用小火煮10–15分钟。 将鱼放回锅中，再将汤加热几分钟。尝尝汤的味道：它应该有明显的酸味、辣味和一点咸味。 另将米粉煮熟。将米粉分装到碗中，浇上热腾腾的鱼汤。 上面撒上切好的黄瓜、红洋葱、菠萝、薄荷和香菜。

小贴士：如果找不到罗望子，可以用少许青柠汁或柠檬汁代替。不过味道会有所不同：罗望子本身带有果香的酸味，正是这种酸味赋予了阿萨姆拉沙其独特的风味。

如何庆祝国际拉沙日

参与这场美食盛宴最简单的方式，就是在家烹制这道汤，或者在亚洲餐厅点一份。 您可以尝试两种不同的拉沙并进行对比：一种是加入椰奶的奶油版，另一种是加入鱼肉和罗望子的微酸阿萨姆拉沙。

另一种选择是与朋友们举办一场小型品鉴会。准备几种面条、汤底和配菜，让每个人都能搭配出属于自己的那碗拉沙。 如果想尝试新花样，不妨在汤里加入菠萝、花生或其他新奇的食材。拉沙的魅力正在于它没有固定不变的食谱。 它会根据当地食材、传统以及厨师的口味而变化。因此，这场美食盛宴不仅是一个品尝亚洲经典菜肴的好机会，更是探索你自己版本的这道香辣汤的绝佳契机。

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