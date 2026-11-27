11月27日早晨，一架身份不明的无人机短暂侵犯了拉脱维亚领空。作为回应，北约出动了战斗机和拦截无人机。

由于此次事件，卢兹市东部地区发布了领空侵犯警报。 随后该警报被解除。此外，针对位于卢兹以北的巴尔维市发布的较低级别威胁预警也已解除。

据路透社报道，此次警报的发布正值俄罗斯列宁格勒州击退无人机袭击之际。该地区州长亚历山大·德罗兹登科表示，当地已击落40多架无人机。

该媒体指出，此次事件是这个欧盟和北约成员国领空遭侵犯的又一例。该事件发生之际，外界正担忧俄罗斯对乌克兰的战争会蔓延至乌克兰领土之外，因为基辅和莫斯科仍在持续交火。

记者们还指出，周二波兰指责莫斯科蓄意侵犯其领空。据波兰方面声明，一架俄罗斯侦察无人机短暂越过了该国边境。

据路透社报道，拉脱维亚武装部队通报了这一情况。

11月26日晚，罗马尼亚因俄罗斯无人机可能出现在与乌克兰接壤的边境附近，出动了两架F-18战斗机升空。 图尔恰县北部的居民通过RO-Alert系统收到了关于国家领空可能遭到侵犯的预警通知。不过，并未记录到无人机实际侵入罗马尼亚领空的情况。

在韩国，在俄罗斯联邦的军用飞机 ——侵略国——的军用飞机进入韩国位于东海上空的防空识别区并逼近乌林岛后，韩国战斗机随即升空。未发生侵犯该国领空的情况。

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