Rano 27 listopada nieznany dron na krótko naruszył przestrzeń powietrzną Łotwy. W odpowiedzi wysłano myśliwce NATO oraz drona przechwytującego.

W związku z tym incydentem we wschodniej części gminy Ludza ogłoszono alarm dotyczący naruszenia przestrzeni powietrznej. Następnie alarm został odwołany. Zniesiono również ostrzeżenie o niższym poziomie zagrożenia dla gminy Balvi, położonej na północ od Ludzy.

Według agencji Reuters ostrzeżenie ogłoszono w związku z odparciem ataku dronów w obwodzie leningradzkim w Rosji. Gubernator regionu Aleksander Drozdzenko oświadczył, że zestrzelono tam ponad 40 bezzałogowych statków powietrznych.

Serwis zauważa, że incydent ten stanowi kolejny przypadek naruszenia przestrzeni powietrznej kraju będącego członkiem Unii Europejskiej i NATO. Wydarzenie miało miejsce w kontekście obaw dotyczących rozszerzenia się wojny Rosji przeciwko Ukrainie poza terytorium Ukrainy, ponieważ Kijów i Moskwa nadal wymieniają ciosy.

Dziennikarze przypomnieli również, że we wtorek Polska oskarżyła Moskwę o celowe naruszenie swojej przestrzeni powietrznej. Według oświadczenia strony polskiej rosyjski dron rozpoznawczy na krótko przekroczył granicę kraju.

Informację tę podały Siły Zbrojne Łotwy, jak podaje agencja Reuters.

Wieczorem 26 listopada w Rumunii wysłano w powietrze dwa myśliwce F-18 w związku z możliwym pojawieniem się rosyjskich dronów w pobliżu granicy z Ukrainą. Mieszkańcy północnej części powiatu Tulcea zostali ostrzeżeni o zagrożeniu naruszeniem przestrzeni powietrznej kraju, a powiadomienie wysłano za pośrednictwem systemu RO-Alert. Nie odnotowano jednak faktycznego wtargnięcia dronów do przestrzeni powietrznej Rumunii.

W Korei Południowej myśliwce wzbiły się w powietrze po tym, jak samoloty wojskowe Federacji Rosyjskiej — państwa agresora — wkroczyły do południowokoreańskiej strefy identyfikacji obrony powietrznej nad Morzem Wschodnim i zbliżyły się do wyspy Ulleungdo. Nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej kraju.

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