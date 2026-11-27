Polska Jagiellonia Białystok zremisowała 1:1 z Sunderlandem na wyjeździe w Anglii w piątej kolejce fazy głównej Ligi Europy. Wszystkie gole padły po przerwie: gospodarzy w 47. minucie na prowadzenie wyprowadził Timur Tuterow, a w 52. minucie Kamil Jóźwiak wyrównał.

Gole po przerwie

W pierwszej połowie drużyny nie zdobyły bramek. Już w czwartej minucie Ník Prelec oddał pierwszy celny strzał, jednak bramkarz Sunderlandu Robin Roefs poradził sobie z piłką. Bliscy zdobycia gola byli także gospodarze: po błędzie obrony Malick Fofana minął bramkarza Sławomira Abramowicza i podał do Nilsona Angulo, którego strzał do pustej bramki zablokował Yuki Kobayashi.

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Na początku drugiej połowy Tuterow głową wykończył szybką akcję Sunderlandu. Jagiellonia odpowiedziała jednak pięć minut później: obrońcy angielskiej drużyny popełnili błąd, który wykorzystał Jóźwiak. Minął Roefsa i z ostrego kąta posłał piłkę do bramki.

Statystyki meczu

Według Interia Sport, Sunderland oddał 16 strzałów wobec 12 rywala, z czego odpowiednio siedem i pięć było celnych. Posiadanie piłki było niemal równe — 51% dla gospodarzy i 49% dla polskiego klubu. Przed tym meczem Jagiellonia miała w turnieju jedno zwycięstwo i trzy porażki.

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