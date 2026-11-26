W szeregu miast Izraela, w szczególności w Tel Awiwie, Beer Szewie, Bnei Brak, Petach Tikwa, Krayot, Raanana i Herzlii, 26 listopada 2026 roku doszło do nieoczekiwanych przerw w dostawach energii elektrycznej.

Jak poinformowała firma energetyczna „Hevrat Hashmal”, przyczyną awarii było zwarcie w obwodzie zasilającym jednego z bloków energetycznych, co doprowadziło do przymusowego zmniejszenia obciążenia sieci energetycznej. W porozumieniu z państwową spółką „Noga” (izraelski odpowiednik Ukenergo) uruchomiono rezerwowe moce wytwórcze, po czym przywrócono dostawy energii elektrycznej do wszystkich odbiorców.

Źródło: newsru.co.il.

19 września na Kubie doszło do całkowitego wyłączenia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w wyniku czego wyspa pozostała bez prądu. Kubański Związek Elektroenergetyczny (UNE) poinformował, że uruchomił procedury mające na celu przywrócenie dostaw energii elektrycznej.

W ciągu dnia 14 sierpnia odnotowano zakrojone na szeroką skalę przerwy w dostawach energii elektrycznej jednocześnie w czterech krajach Azji Środkowej — Kirgistanie, Kazachstanie, Tadżykistanie i Uzbekistanie. W niektórych miastach całe dzielnice pozostały bez prądu.

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