В ряде городов Израиля, в частности в Тель-Авиве, Беэр-Шеве, Бней-Браке, Петах-Тикве, Крайоте, Раанане и Герцлии, 26 ноября 2026 года произошли неожиданные отключения электроснабжения.

Как сообщила электроэнергетическая компания «Хеврат Хашмаль», причиной сбоя стало короткое замыкание в цепи питания одного из энергоблоков, что привело к принудительному снижению нагрузки на электросеть. По согласованию с госкомпанией «Нога» (израильский аналог «Укрэнерго») были задействованы резервные генерирующие мощности, после чего электроснабжение всех потребителей было восстановлено.

Источник: newsru.co.il.

На Кубе 19 сентября произошло полное отключение Национальной электроэнергетической системы, из-за чего остров остался без электричества. Электроэнергетический союз Кубы (UNE) сообщил, что активировал протоколы для восстановления электроснабжения.

Днём 14 августа масштабные перебои с электроснабжением зафиксировали сразу в четырёх странах Центральной Азии — Кыргызстане, Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. В отдельных городах без света остались целые районы.

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