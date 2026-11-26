В четверг, 26 ноября 2026 года, Министерство иностранных дел Швеции во второй раз за неделю вызвало российского посла в Стокгольме, чтобы выразить протест в связи с нарушением воздушного пространства Польши. Также в своем заявлении шведский МИД осудил планы РФ по убийству гражданина Украины и США на территории Дании.

Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард подчеркнула, что Стокгольм оказывает всестороннюю поддержку союзникам — Польше и Дании, а попытки России расколоть Европу и подорвать помощь Украине обречены на провал. По её словам, продолжение поддержки Украины остаётся главной задачей внешней политики Швеции.

Источник: Sweden Herald.

Россия, вероятно, намеренно направила ракеты и беспилотники в воздушное пространство Польши утром 20 ноября, во время массированной атаки на Украину. Кремль мог таким образом проверять реакцию НАТО и пытаться сдержать дальнейшую военную поддержку Украины.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривает высылку российского посла как один из возможных дипломатических шагов в случае дальнейших инцидентов с нарушением польского воздушного пространства, однако пока принимать такое решение не планирует.

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