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У четвер, 26 листопада 2026 року, Міністерство закордонних справ Швеції вдруге за тиждень викликало російського посла у Стокгольмі, щоб висловити протест через порушення повітряного простору Польщі. Також у своїй заяві шведське МЗС засудило плани рф щодо вбивства громадянина України та США на території Данії.

Глава МЗС Швеції Марія Мальмер Стенергард наголосила, що Стокгольм надає всебічну підтримку союзникам — Польщі та Данії, а спроби Росії розколоти Європу й підірвати допомогу Україні зазнають поразки. За її словами, продовження підтримки України залишається головним завданням зовнішньої політики Швеції.

Джерело: Sweden Herald.

Росія, ймовірно, навмисно спрямувала ракети та безпілотники в повітряний простір Польщі вранці 20 листопада, під час масованої атаки на Україну. Кремль міг таким чином перевіряти реакцію НАТО та намагатися стримати подальшу військову підтримку України.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава розглядає висилку російського посла як один із можливих дипломатичних кроків у разі подальших інцидентів із порушенням польського повітряного простору, однак наразі ухвалювати таке рішення не планує.

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