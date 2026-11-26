W czwartek, 26 listopada 2026 r., szwedzkie Ministerstwo Spraw Zagranicznych po raz drugi w ciągu tygodnia wezwało ambasadora Rosji w Sztokholmie, aby złożyć protest w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej Polski. W swoim oświadczeniu szwedzkie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło również plany Rosji dotyczące zabójstwa obywatela Ukrainy i Stanów Zjednoczonych na terytorium Danii.

Szwedzka minister spraw zagranicznych Maria Malmer Stenergard podkreśliła, że Sztokholm udziela wszechstronnego wsparcia sojusznikom – Polsce i Danii – a próby Rosji mające na celu podzielenie Europy i osłabienie pomocy dla Ukrainy zakończą się porażką. Według niej dalsze wspieranie Ukrainy pozostaje głównym celem szwedzkiej polityki zagranicznej.

Źródło: Sweden Herald.

Rosja prawdopodobnie celowo skierowała rakiety i drony w przestrzeń powietrzną Polski rano 20 listopada, podczas zmasowanego ataku na Ukrainę. Kreml mógł w ten sposób sprawdzać reakcję NATO i próbować powstrzymać dalsze wsparcie wojskowe dla Ukrainy.

Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski oświadczył, że Warszawa rozważa wydalenie rosyjskiego ambasadora jako jeden z możliwych kroków dyplomatycznych w przypadku dalszych incydentów związanych z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, jednak na razie nie planuje podjęcia takiej decyzji.

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