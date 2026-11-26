Prezydent USA Donald Trump podczas spotkania z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte opowiedział o najnowszych rodzajach uzbrojenia ofensywnego i obronnego, których Waszyngton jak dotąd nie prezentował publicznie. Poinformował również o budowie ponad 20 nowych zakładów przemysłu obronnego.

Według Trumpa nowe zakłady będą zajmować się produkcją systemów obrony powietrznej Patriot, kompleksów przeciwrakietowych THAAD, pocisków manewrujących Tomahawk oraz innych rodzajów uzbrojenia.

Prezydent USA podkreślił, że Stany Zjednoczone opracowują nowe systemy zarówno do zadań ofensywnych, jak i obronnych. Nie ujawnił jednak żadnych szczegółów dotyczących ich charakterystyki, możliwości ani przeznaczenia.

Trump stwierdził również, że obecne tempo produkcji amerykańskiego sprzętu wojskowego i amunicji jest bezprecedensowe. Według niego, po uzupełnieniu własnych zapasów Stany Zjednoczone będą mogły aktywniej dostarczać uzbrojenie sojusznikom i partnerom na całym świecie.

Źródło: Truth Social

Prezydent USA Donald Trump wezwał do natychmiastowego zbadania danych gospodarczych opublikowanych przed wyborami uzupełniającymi po tym, jak rząd federalny skorygował w górę prognozę wzrostu produktu krajowego brutto za trzeci kwartał.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że podczas rozmów z Władimirem Putinem w Chinach wezwał rosyjskiego dyktatora do zaprzestania agresji wojskowej nie tylko wobec Ukrainy, ale także na innych terytoriach Europy.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte stanął w obronie podejścia prezydenta USA Donalda Trumpa do Władimira Putina. Według niego amerykański przywódca poddaje przywódcę Kremla próbie.

Czytaj nas na