W Polsce sędzia piłkarski Szymon Marciniak został wyznaczony na głównego arbitra niedzielnego meczu 16. kolejki Ekstraklasy między Jagiellonią a Radomiakiem. Spotkanie ma rozpocząć się o 20:15.

Wcześniej praca 45-letniego arbitra wywołała krytykę części komentatorów i kibiców Manchesteru United po meczu Ligi Mistrzów z lizbońskim Sportingiem, który zakończył się remisem 2:2. Poinformował o tym Interia Sport.

Decyzje w meczu Ligi Mistrzów

W pierwszej połowie Marciniak podyktował na korzyść Sportingu dwa rzuty karne w odstępie trzech minut. Nie uznał także dwóch goli Manchesteru United, w obu przypadkach odgwizdując naruszenie przepisów przez piłkarzy angielskiego klubu.

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Ponadto arbiter wyrzucił z boiska Youriego Tielemansa, pokazując mu drugą żółtą kartkę. Trener Manchesteru United Mauricio Pochettino po meczu oświadczył, że jego zespół został ukarany w kluczowych momentach, a decyzje Marciniaka nazwał niezrozumiałymi. Były reprezentant Anglii Ashley Young, według publikacji, nazwał decyzje sędziowskie hańbą i skrytykował anulowanie pierwszego gola klubu z Manchesteru.

Statystyki w Ekstraklasie

W obecnym sezonie Marciniak sędziował 11 meczów polskiej Ekstraklasy. W tym czasie pokazał 40 żółtych i dwie czerwone kartki, a także podyktował pięć rzutów karnych.

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