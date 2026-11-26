В Польше футбольный арбитр Шимон Марциняк назначен главным судьей воскресного матча 16-го тура Экстраклясы между «Ягеллонией» и «Радомяком». Начало поединка запланировано на 20:15.

Ранее работа 45-летнего арбитра вызвала критику со стороны части комментаторов и болельщиков «Манчестер Юнайтед» после матча Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга», который завершился со счетом 2:2. Об этом сообщает Interia Sport.

Решения в матче Лиги чемпионов

В первом тайме Марциняк назначил в пользу «Спортинга» два пенальти с интервалом в три минуты. Он также не засчитал два гола «Манчестер Юнайтед», в обоих случаях зафиксировав нарушения правил со стороны футболистов английского клуба.

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Кроме того, арбитр удалил Юри Тилеманса, показав ему вторую желтую карточку. Тренер «Манчестер Юнайтед» Маурисио Почеттино после игры заявил, что его команду наказали в ключевых эпизодах, а решения Марциняка назвал непонятными. Бывший футболист сборной Англии Эшли Янг, по данным издания, назвал судейские решения позором и раскритиковал отмену первого гола манчестерского клуба.

Статистика в Экстраклясе

В текущем сезоне Марциняк работал арбитром на 11 матчах польской Экстраклясы. За это время он показал 40 желтых и две красные карточки, а также назначил пять пенальти.

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