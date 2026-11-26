Турция работает над интеграцией лёгкой противолодочной торпеды ORKA производства компании Roketsan в вооружение ударного беспилотника Bayraktar AKINCI от Baykar. Аппарат уже впервые успешно осуществил сброс этой торпеды с воздуха. Видео испытаний опубликовал в своём аккаунте в X технический директор и совладелец Baykar Сельчук Байрактар. Это испытание стало важным этапом в развитии турецких возможностей противолодочной обороны и защиты морских акваторий.

По информации Anadolu Agency, в ходе испытаний Bayraktar AKINCI с торпедой ORKA на борту вылетел из Центра летной подготовки и испытаний в Чорлу. Во время первого испытания, проведённого в заливе Сарос, торпеда ORKA безопасно отделилась от подкрыльного узла беспилотника и успешно приводнилась в заданной точке.

Как известно, лёгкая противолодочная торпеда ORKA калибром 324 мм была разработана в 2020 году в качестве замены американским торпедам Mk 46 и Mk 54 LWT. Её длина составляет 2,85 метра, рабочая дальность — 15 километров, ориентировочный вес — 220 килограммов, а скорость превышает 83 км/ч.

ORKA оснащена активно-пассивной акустической головкой самонаведения и функциями автономного наведения для поражения подводных целей и предназначена для запуска с надводных кораблей и авиационных носителей.

От Defense Express отметим, что интеграция противолодочной торпеды ORKA в ударный БПЛА Bayraktar AKINCI расширяет перечень её потенциальных носителей и позволяет масштабировать применение этого типа вооружения для поражения целей на морских глубинах с воздуха. Таким образом, потенциально может быть изменен и традиционный подход, когда торпеды будут запускаться не с привычных управляемых средств, таких как корабли, подводные лодки, самолеты и т. п., а с дистанционно управляемой беспилотной авиации.

Это, в свою очередь, обусловливает ряд преимуществ, таких как, например, безопасность личного состава во время миссий, продолжительность полетов при патрулировании акваторий. Так, Bayraktar AKINCI способен находиться в воздухе до 24 часов, а также работать в «связке», когда объединенные в одну автоматизированную систему комплексы выполняют миссию совместно, распределяя задачи между собой.

В свою очередь, Турция получит новое, полностью уникальное решение, реализованное местными предприятиями. Особенно перспективно это выглядит на фоне того, что страна уделяет немалое внимание именно безопасности акваторий, в частности за счет роботизации. Так, недавно стало известно, что Анкара первой в мире заключила контракт на поставку трех беспилотных истребителей Kızılelma, которые, как и разведывательно-ударные дроны Bayraktar TB3, способны использоваться с борта турецкого спецкорабля TCG Anadolu.

Что касается военно-технического сотрудничества, то беспилотный носитель торпед ORKA на базе Bayraktar AKINCI также способен привлечь внимание зарубежных клиентов. На сегодняшний день список заказчиков этих турецких беспилотников, имеющих прямой выход к акваториям, включает такие страны, как Саудовская Аравия, Пакистан, Азербайджан и Индонезия.

Об этом сообщает DEFENSE EXPRESS.

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