Президент Чехии Петр Павел раскритиковал намерение правительства Андрея Бабиша выступать против оказания финансовой помощи Украине за счет бюджета ЕС.

Он заявил, что Чехия не должна присоединяться к странам, которые будут блокировать поддержку Киева.

Павел подчеркнул, что безопасность и стабильность Украины напрямую влияют на безопасность Европы. По его словам, нелогично одновременно поддерживать европейское будущее Украины и отказывать ей в финансовых инструментах, которые помогают приблизить вступление в ЕС.

В то же время премьер Чехии Андрей Бабиш выразил недовольство новыми запросами Украины на финансирование. Он заявил, что после получения 90 млрд евро Киев снова просит 70 млрд, и задал вопрос, сколько лет Европа должна продолжать выделять такие средства и в чем заключается конечная цель финансирования.

На саммите ЕС обсуждают новый бюджет блока в размере почти 1,6 трлн евро, из которых до 100 млрд евро могут быть направлены Украине. Несмотря на разногласия между странами, договоренности планируют достичь уже в декабре.

Павел также призвал Европу сформировать единую позицию в отношении России и предстоящих переговоров, предостерег от сценария «новой Ялты», когда судьбу Европы и Украины будут решать без их участия. Он подчеркнул, что европейские страны должны самостоятельно назначать своих представителей на переговорах и не позволять России диктовать им условия.

Источник: Петр Павел.

Словакия не будет участвовать в новой кредитной программе Евросоюза для Украины на 45 млрд евро. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Братислава не изменит своей позиции, несмотря на давление со стороны Германии. В то же время страна обещает продолжить гуманитарную помощь Украине, но отказывается участвовать в ее военном финансировании.

Германия предложила Европейскому Союзу отказаться от требования единогласного одобрения новых кредитов для Украины. Еврокомиссия предлагает предусмотреть 100 млрд евро помощи Киеву в бюджете ЕС на 2028–2034 годы, общий объем которого может достичь 2 трлн евро.

Канада обсуждает возможность присоединиться к кредиту Европейского Союза в размере 90 млрд евро для поддержки Украины.

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