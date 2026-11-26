Президент Чехии Павел раскритиковал намерение правительства страны заблокировать помощь Украине
Президент Чехии Петр Павел раскритиковал намерение правительства Андрея Бабиша выступать против оказания финансовой помощи Украине за счет бюджета ЕС.
Он заявил, что Чехия не должна присоединяться к странам, которые будут блокировать поддержку Киева.
Павел подчеркнул, что безопасность и стабильность Украины напрямую влияют на безопасность Европы. По его словам, нелогично одновременно поддерживать европейское будущее Украины и отказывать ей в финансовых инструментах, которые помогают приблизить вступление в ЕС.
В то же время премьер Чехии Андрей Бабиш выразил недовольство новыми запросами Украины на финансирование. Он заявил, что после получения 90 млрд евро Киев снова просит 70 млрд, и задал вопрос, сколько лет Европа должна продолжать выделять такие средства и в чем заключается конечная цель финансирования.
На саммите ЕС обсуждают новый бюджет блока в размере почти 1,6 трлн евро, из которых до 100 млрд евро могут быть направлены Украине. Несмотря на разногласия между странами, договоренности планируют достичь уже в декабре.
Павел также призвал Европу сформировать единую позицию в отношении России и предстоящих переговоров, предостерег от сценария «новой Ялты», когда судьбу Европы и Украины будут решать без их участия. Он подчеркнул, что европейские страны должны самостоятельно назначать своих представителей на переговорах и не позволять России диктовать им условия.
Источник: Петр Павел.
Словакия не будет участвовать в новой кредитной программе Евросоюза для Украины на 45 млрд евро. Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Братислава не изменит своей позиции, несмотря на давление со стороны Германии. В то же время страна обещает продолжить гуманитарную помощь Украине, но отказывается участвовать в ее военном финансировании.
Германия предложила Европейскому Союзу отказаться от требования единогласного одобрения новых кредитов для Украины. Еврокомиссия предлагает предусмотреть 100 млрд евро помощи Киеву в бюджете ЕС на 2028–2034 годы, общий объем которого может достичь 2 трлн евро.
Канада обсуждает возможность присоединиться к кредиту Европейского Союза в размере 90 млрд евро для поддержки Украины.