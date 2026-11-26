Бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял участие в оценке оборонных возможностей Норвегии на её сухопутной границе с Россией протяжённостью почти 200 километров.

Норвежская сторона пригласила украинского генерала, чтобы использовать боевой опыт Украины для укрепления противовоздушной обороны на севере страны.

В ходе секретной миссии Сырский вместе с начальником Генерального штаба Норвегии Эйриком Кристофферсеном изучал приграничную местность вблизи российского Кольского полуострова, где сосредоточены значительные военные силы РФ.

Параллельно в Осло состоялись встречи представителей Украины и Норвегии, на которых обсуждалась помощь Киеву в защите от российских ракетных и дронных атак зимой, а также возможности применения украинского боевого опыта для обороны Норвегии.

Комментируя риск российских провокаций на Крайнем Севере, Сырский подчеркнул, что страны должны быть постоянно готовы к таким угрозам, а системы противовоздушной обороны должны работать в режиме готовности круглосуточно.

Источник: Barents Observer.

Министр обороны Украины Евгений Хмара в ходе официального визита в Осло провел встречу с министром финансов Норвегии Йенсом Столтенбергом, на которой стороны обсудили ситуацию на фронте, ключевые потребности Сил обороны и укрепление украинской противовоздушной обороны, в частности для защиты от баллистических ракет и реактивных беспилотников в преддверии зимы.

Несмотря на развитие беспилотников и роботизированных систем, полностью заменить пехоту на фронте пока невозможно. Имеющиеся технологии ещё не способны выполнять все задачи, с которыми справляются военнослужащие. Об этом заявил бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Европейским странам нужно заблаговременно готовиться к возможной войне с Россией, укреплять армии, оснащать их современным вооружением и готовить экономику и население. Отвечая на вопрос о том, что он мог бы посоветовать европейцам, опасающимся распространения российской агрессии на их страны, Сирский призвал не рассчитывать на то, что войны удастся избежать.

Читай нас в