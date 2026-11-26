乌克兰武装部队前总司令亚历山大·西尔斯基参与了对挪威与俄罗斯近200公里陆地边界防卫能力的评估。

挪威方面邀请这位乌克兰将军，旨在借鉴乌克兰的实战经验，以加强该国北部的防空能力。

在此次秘密任务中，西尔斯基与挪威总参谋长埃里克·克里斯托弗森一同考察了俄罗斯科尔斯半岛附近的边境地区，该地区集中了俄罗斯大量军事力量。

与此同时，乌克兰和挪威代表在奥斯陆举行了会晤，讨论了在冬季协助基辅抵御俄罗斯导弹和无人机袭击的问题，以及将乌克兰的作战经验应用于挪威防务的可能性。

在评论俄罗斯在极北地区进行挑衅的风险时，西尔斯基强调，各国必须时刻做好应对此类威胁的准备，防空系统应全天候保持战备状态。

来源：Barents Observer。

乌克兰国防部长叶夫根尼·赫马拉在对奥斯陆进行正式访问期间，会见了挪威财政部长延斯·斯托尔滕贝格，双方讨论了前线局势、 国防军的关键需求以及加强乌克兰防空能力的问题，特别是为在冬季来临前防范弹道导弹和喷气式无人机。

尽管无人机和机器人系统不断发展，但目前尚无法在前线完全取代步兵。现有技术尚无法完成军人所承担的所有任务。乌克兰武装部队前总司令亚历山大·西尔斯基如是说。

欧洲各国需要提前为可能与俄罗斯爆发的战争做好准备，加强军队建设，为其配备现代化武器装备，并做好经济和民众的准备工作。 当被问及他会给那些担心俄罗斯侵略蔓延至本国的欧洲人什么建议时，西尔斯基呼吁不要指望能够避免战争。

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