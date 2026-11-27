匈牙利总理彼得·马贾尔于11月27日表示，欧盟各国领导人未能就七年期预算及对乌克兰的财政支持达成妥协。定于12月16日在布鲁塞尔举行新一轮会议。

据“公共电视台”报道，马贾尔是在11月26日举行的欧盟领导人会议结束后发表上述言论的。

据这位匈牙利总理称，早在会议开始前，他就曾警告欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔，谈判恐怕难以取得成果。 马贾尔解释称，这是因为各国在2028–2034年欧盟七年期预算的拟议条款上存在重大分歧。

他还表示，会议期间，包括意大利、丹麦和匈牙利在内的几个国家不同意科斯塔试图总结的结论。据马德亚尔称，与会者不认同他对各成员国立场的评估。

“我们商定，将于12月16日再次在布鲁塞尔聚首，继续讨论，”匈牙利总理表示。

与此同时，欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔表示，欧盟24个成员国支持欧盟委员会关于向乌克兰提供额外贷款的提议。各国领导人将在12月的会议上再次讨论向基辅提供财政援助的问题。

据公共电视台记者报道。

需要指出的是，德国已在2027年预算中拨出116亿欧元用于支持乌克兰。

爱沙尼亚总理呼吁欧洲将预算谈判与对乌克兰的援助挂钩。

捷克总统彼得·帕维尔批评了安德烈·巴比什政府打算通过欧盟预算反对向乌克兰提供财政援助的意图。

斯洛伐克将不参与欧盟为乌克兰推出的450亿欧元新贷款计划。 总理罗伯特·菲佐表示，尽管面临德国的压力，布拉迪斯拉发仍不会改变其立场。与此同时，该国承诺将继续向乌克兰提供人道主义援助，但拒绝参与对其的军事资助。

德国提议欧盟放弃对乌克兰新贷款须经一致批准的要求。 欧盟委员会提议在2028至2034年的欧盟预算中为基辅拨款1000亿欧元，该预算总额可能达到2万亿欧元。

加拿大正在讨论是否加入欧盟为支持乌克兰提供的900亿欧元贷款计划。

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