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Президент Чехії Петр Павел розкритикував намір уряду Андрея Бабіша виступати проти фінансової допомоги Україні через бюджет ЄС.

Він заявив, що Чехія не повинна приєднуватися до країн, які блокуватимуть підтримку Києва.

Павел наголосив, що безпека та стабільність України безпосередньо впливають на безпеку Європи. За його словами, нелогічно одночасно підтримувати європейське майбутнє України та відмовляти їй у фінансових інструментах, які допомагають наблизити вступ до ЄС.

Водночас прем'єр Чехії Андрей Бабіш висловив невдоволення новими запитами України на фінансування. Він заявив, що після отримання 90 млрд євро Київ знову просить 70 млрд, і поставив питання, скільки років Європа має продовжувати виділяти такі кошти та якою є кінцева мета фінансування.

На саміті ЄС обговорюють новий бюджет блоку обсягом майже 1,6 трлн євро, з якого до 100 млрд євро можуть спрямувати Україні. Попри розбіжності між країнами, домовленості планують досягти вже у грудні.

Павел також закликав Європу сформувати єдину позицію щодо Росії та майбутніх переговорів, застерігши від сценарію «нової Ялти», коли долю Європи та України вирішуватимуть без їхньої участі. Він наголосив, що європейські країни мають самостійно визначати своїх представників на переговорах і не дозволяти Росії диктувати їхні умови.

Джерело: Петр Павел.

Словаччина не братиме участі в новій кредитній програмі Євросоюзу для України на 45 млрд євро. Прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що Братислава не змінюватиме своєї позиції, попри тиск з боку Німеччини. Водночас країна обіцяє продовжити гуманітарну допомогу Україні, але відмовляється долучатися до її військового фінансування.

Німеччина запропонувала Європейському Союзу відмовитися від вимоги одностайного схвалення нових кредитів для України. Єврокомісія пропонує передбачити 100 млрд євро допомоги Києву в бюджеті ЄС на 2028–2034 роки, загальний обсяг якого може сягнути 2 трлн євро.

Канада обговорює можливість приєднатися до кредиту Європейського Союзу обсягом 90 млрд євро для підтримки України.

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