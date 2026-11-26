Французький флот отримав четвертий багатоцільовий атомний підводний човен класу Suffren — De Grasse (S638). Перед передачею військовим субмарина дев’ять місяців проходила випробування в арктичних і теплих водах. Вона має оновлену систему управління, сучасне обладнання радіоелектронної боротьби та може перебувати в морі до 75 діб.

Можливості нового підводного човна значно перевищують характеристики попередніх субмарин класу Rubis. Підводне водотоннажність De Grasse становить близько 5300 тонн — майже вдвічі більше, ніж у старіших човнів. Водночас завдяки автоматизації для роботи на борту потрібен менший екіпаж: 65 людей замість 70.

Можливості субмарини розширили не лише за рахунок нових систем, а й завдяки збільшенню запасу озброєння та тривалості автономного плавання.

Більше озброєння та триваліше плавання

Якщо попередні французькі підводні човни могли перебувати в морі до 45 діб, то нові Suffren розраховані на 75 діб автономного плавання. Тобто вони можуть виконувати завдання значно довше без повернення до бази. Збільшився і запас озброєння. Якщо на субмаринах класу Rubis було до 14 одиниць, то на Suffren можна розмістити до 24 торпед і ракет. Серед них — важкі торпеди F21, протикорабельні ракети Exocet SM39 та крилаті ракети MdCN, призначені для ураження наземних цілей.

Ще одна особливість нових човнів — можливість працювати разом із підрозділами морського спецназу. Для цього на борту передбачили спеціальні приміщення та обладнання. Також конструкція дозволяє використовувати підводні безпілотники. Зміни торкнулися й обладнання для спостереження. Замість звичайних перископів на човнах встановили оптико-електронні щогли. Вони передають зображення з камер, зокрема тепловізійних, на екрани всередині субмарини. Це дає екіпажу змогу спостерігати за поверхнею, не використовуючи традиційний перископ.

Франція планує отримати шість таких субмарин

De Grasse — четвертий підводний човен класу Suffren, побудований у межах французької програми Barracuda. Загальна вартість програми оцінюється приблизно у 9,1 млрд євро. Вона передбачає будівництво шести атомних субмарин, які мають замінити старі човни класу Rubis.

Ще дві субмарини залишаються в планах французького флоту. Їх передавання очікують у 2027 та 2029 роках відповідно. Після завершення програми Франція матиме шість нових багатоцільових атомних підводних човнів класу Suffren. Про це повідомляє телеграм-канал YIGAL LEVIN.

У шведській Карлскруні розпочали будівництво першого підводного човна для Польщі. Загалом Польща має отримати від Швеції три такі субмарини, повідомляє RMF24 з посиланням на заступника міністра національної оборони Польщі Цезарія Томчика.

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