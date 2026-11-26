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У низці міст Ізраїлю, зокрема в Тель-Авіві, Беер-Шеві, Бней-Браку, Петах-Тікві, Крайоті, Раанані та Герцлії, 26 листопада 2026 року відбулися несподівані відключення електропостачання.

Як повідомила електрична компанія «Хеврат Хашмаль», причиною збою стало коротке замикання в колі живлення одного з енергоблоків, що призвело до примусового зниження навантаження на електромережу. За погодженням із держкомпанією «Нога» (ізраїльський аналог Укренерго) було задіяно резервні генеруючі потужності, після чого електропостачання всіх споживачів відновили.

Джерело: newsru.co.il.

На Кубі 19 вересня сталося повне відключення Національної електроенергетичної системи, через яке острів залишився без електрики. Електроенергетична спілка Куби (UNE) повідомила, що активувала протоколи для відновлення електропостачання.

Удень 14 серпня масштабні перебої з електропостачанням зафіксували одразу у чотирьох країнах Центральної Азії — Киргизстані, Казахстані, Таджикистані та Узбекистані. В окремих містах без світла залишилися цілі райони.

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