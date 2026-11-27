У п’ятницю, 27 листопада, влада Білорусі оголосила про блокування музичного сервісу Spotify. Обмеження почнуть діяти з 1 грудня. У Міністерстві з податків і зборів пояснили це рішення тим, що компанія нібито не сплатила податок на додану вартість до державного бюджету.

За версією відомства, Spotify має заборгованість перед бюджетом з податку на додану вартість (ПДВ). У міністерстві заявили, що намагалися зв’язатися з компанією, однак ці спроби не дали результату. Оскільки борг досі не погашений, влада вирішила обмежити доступ до сервісу на території країни. Блокування має розпочатися 1 грудня.

Окремо білоруське податкове відомство звернулося до користувачів Spotify, які вже оплатили підписку на наступний період. Їм порадили самостійно звертатися до компанії, щоб повернути гроші за послугу, якою вони можуть більше не мати змоги користуватися. «Шановним меломанам», які заздалегідь оплатили підписку, у міністерстві рекомендували вимагати повернення коштів безпосередньо у Spotify.

Про можливе блокування попереджали ще влітку

Це не перша заява білоруської влади щодо можливого обмеження роботи Spotify. Ще влітку уряд попереджав, що іноземний музичний сервіс можуть заблокувати через несплату податків. Тоді Міністерство з податків і зборів не називало компанію прямо. Однак у відомстві заявили, що іноземний сервіс, який не сплатив до бюджету податки з доходів від білоруських користувачів, може втратити можливість поширювати свій контент у країні.

Тепер влада перейшла від попереджень до конкретного рішення. Якщо блокування відбудеться за оголошеним планом, із 1 грудня білоруські користувачі втратять доступ до Spotify. Про майбутнє блокування повідомило Міністерство з податків і зборів Білорусі.

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