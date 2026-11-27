В пятницу, 27 ноября, власти Беларуси объявили о блокировке музыкального сервиса Spotify. Ограничения вступят в силу с 1 декабря. В Министерстве по налогам и сборам объяснили это решение тем, что компания якобы не уплатила налог на добавленную стоимость в государственный бюджет.

По версии ведомства, у Spotify имеется задолженность перед бюджетом по налогу на добавленную стоимость (НДС). В министерстве заявили, что пытались связаться с компанией, однако эти попытки не дали результата. Поскольку долг до сих пор не погашен, власти решили ограничить доступ к сервису на территории страны. Блокировка должна начаться 1 декабря.

Отдельно белорусское налоговое ведомство обратилось к пользователям Spotify, которые уже оплатили подписку на следующий период. Им посоветовали самостоятельно обращаться в компанию, чтобы вернуть деньги за услугу, которой они, возможно, больше не смогут пользоваться. «Уважаемым меломанам», которые заранее оплатили подписку, в министерстве рекомендовали требовать возврата средств непосредственно у Spotify.

О возможной блокировке предупреждали ещё летом

Это не первое заявление белорусских властей о возможном ограничении работы Spotify. Еще летом правительство предупреждало, что иностранный музыкальный сервис могут заблокировать из-за неуплаты налогов. Тогда Министерство по налогам и сборам не называло компанию напрямую. Однако в ведомстве заявили, что иностранный сервис, не уплативший в бюджет налоги с доходов от белорусских пользователей, может лишиться возможности распространять свой контент в стране.

Теперь власти перешли от предупреждений к конкретному решению. Если блокировка состоится в соответствии с объявленным планом, с 1 декабря белорусские пользователи потеряют доступ к Spotify. О предстоящей блокировке сообщило Министерство по налогам и сборам Беларуси.

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