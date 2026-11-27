Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко подверг сомнению аргументы Кремля об «исконно русских землях». Он заявил, что если руководствоваться такой логикой, то и саму Россию пришлось бы «отдать Монголии», ведь когда-то её территории находились под властью монголов. В то же время Лукашенко попытался защитить Владимира Путина, заверив, что тот якобы не отрицает существование украинского народа и государства.

Разговор был записан 17 ноября. Во время интервью он рассуждал об историческом прошлом белорусов, украинцев и россиян, а также о территориальных претензиях Москвы к Украине. Лукашенко напомнил, что государственность восточнославянских народов берет свое начало со времен Киевской Руси. Именно поэтому, по его мнению, некорректно утверждать, что украинские земли якобы издавна были российскими.

«Наша государственность в средние века — с XI–XII веков — возникла именно там, из Киевской Руси. И сегодня говорить о том, что вот эти земли издавна были российскими… Когда-то они были российскими. Так и российские земли, если посмотреть глубже, когда-то были монголо-татарскими. Помните? Так тогда нужно всю Россию отдать кому, Монголии?» — заявил белорусский лидер.

Так он провёл параллель между историей украинских территорий и периодом монгольского господства над русскими княжествами. По его логике, если древняя принадлежность определенных земель к какому-то государству может служить основанием для современных территориальных претензий, то этот принцип можно применить и к самой России.

Лукашенко попытался защитить Путина

Несмотря на критику аргументов об «исконно русских землях», Лукашенко не стал прямо обвинять Путина в отрицании украинской государственности. Наоборот, он заявил, что якобы никогда не слышал от российского президента возражений относительно существования украинского народа. «Я никогда не слышал от Путина, чтобы он отрицал украинский народ. Он даже украинское государство не отрицает. Это его внутреннее убеждение», — сказал Лукашенко.

Он также предположил, что слова российского лидера могут быть неверно истолкованы. По словам белорусского президента, Путин якобы говорит об общем прошлом и будущем народов региона, а не отрицает существование Украины. Таким образом, Лукашенко одновременно поставил под сомнение исторические аргументы Москвы в отношении украинских территорий и попытался смягчить свои слова в адрес Путина.

Что Путин говорил об «исконно российских землях»

Владимир Путин неоднократно использовал исторические аргументы, обосновывая претензии России на украинские территории. В частности, он называл Донбасс и юг Украины «исконно русскими землями».

После незаконной попытки аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей осенью 2022 года Путин заявил, что эти территории якобы «вернулись домой, в родную лоно». Украина и большинство стран мира не признают эти претензии и считают соответствующие территории украинскими.

В 2021 году Путин также опубликовал статью о так называемом историческом единстве россиян и украинцев, в которой продвигал тезис об общем происхождении двух народов. Украина неоднократно подчеркивала свою историю, язык, культуру и право самостоятельно определять своё будущее.

При чем здесь Монголия

Упоминание Лукашенко о Монголии касается периода монгольского нашествия и зависимости русских княжеств от Золотой Орды. В XIII веке монгольские войска завоевали значительную часть русских земель. После этого княжества в течение длительного времени находились в зависимости от ханов Золотой Орды, в частности, платили дань. Однако это не означает, что современная Россия когда-то была частью государства Монголия в его нынешних границах. Речь идет о средневековой Монгольской империи и Золотой Орде, а не о современном монгольском государстве.

Именно этот исторический период Лукашенко использовал в качестве аргумента против попыток определять современные границы на основе событий многовековой давности. Его заявление привлекло внимание тем, что прозвучало из уст политика, поддерживающего тесный союз с Кремлем. Интервью также выявило противоречие в позиции Лукашенко: он поставил под сомнение исторические претензии Москвы на украинские земли, но в то же время продолжал уверять, что Путин якобы не отрицает украинскую государственность. Об этом Лукашенко сказал в интервью французскому журналу Le Point, опубликованном 25 ноября 2026 года.

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна якобы не причастна к нападению России на Украину и не предоставляла Москве никаких военных баз для проведения атак. Во время выступления он вновь воспользовался картой, чтобы обосновать свою позицию.

24 ноября президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко совместно отправиться в Москву на мирные переговоры с Владимиром Путиным. Зеленский назвал такую идею несерьезной и предложил Лукашенко самому привезти российского президента в Киев. По его словам, такие заявления не приближают окончание войны.

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