В 2023–2024 годах реки, озёра и водохранилища по всему миру потеряли больше пресной воды, чем за любой другой двухлетний период с 1991 года.

По оценкам ученых, объемы воды в реках сократились примерно на 2 000 кубических километров ежегодно, а в озерах и водохранилищах — еще на 640 кубических километров.

Исследователи проанализировали данные по 150 крупным речным бассейнам и спутниковые снимки более 1,2 миллиона озёр и водохранилищ. Установлено, что водный режим рек в 2023–2024 годах был примерно на 6% ниже среднего показателя, а запасы воды в озерах и водохранилищах сократились на 9,5%.

Наибольшие потери понесла Южная Америка. Там сток рек уменьшился почти на 18%, а запасы воды в озерах и водохранилищах — на 16,5%. Бассейн Амазонки пережил самый низкий уровень стока за последние 40 лет. Река Рио-Негро вблизи Манауса в 2023 и 2024 годах установила рекордно низкие уровни воды за весь период наблюдений с 1902 года.

Причиной масштабного сокращения водных запасов стало сочетание Эль-Ниньо и аномального потепления тропической части Северной Атлантики. Это изменило атмосферные потоки над Южной Америкой, вызвав засуху и сокращение количества осадков. В то же время в некоторых регионах мира ситуация была противоположной — сильные наводнения происходили параллельно с засухами.

В частности, Бельгия и Нидерланды пережили чрезвычайно влажный период. В бельгийском Уккле с октября 2023 года по сентябрь 2024 года было зафиксировано самое большое количество осадков за весь период наблюдений с 1833 года. В Нидерландах 2023 год стал самым влажным с 1906 года.

Ученые предупреждают, что глобальное потепление не обязательно приводит к равномерному высыханию планеты. Напротив, оно усиливает контраст между регионами, где возникают длительные засухи, и территориями, страдающими от чрезмерных осадков и наводнений. При этом даже увеличение общего количества дождей не гарантирует пополнения запасов доступной пресной воды.

Исследователи отмечают, что пока рано говорить о долгосрочной тенденции, основываясь лишь на двух годах наблюдений, однако риски длительных засух и нехватки воды остаются серьезными.

Источник: Scientias.

Обзор 100 научных исследований показал, что засуха, связанная с изменением климата, может повышать риск распространения отдельных инфекций, которые зависят от воды. Когда водоемы мелеют или пересыхают, животные-хозяева патогенов и патогенные микроорганизмы скапливаются в немногих источниках воды, что облегчает передачу болезней.

В провинции Западный Калимантан в Индонезии засуха, связанная с явлением Эль-Ниньо, затруднила перевозку пальмового масла по реке Капуас. Из-за падения уровня воды баржи и буксиры садятся на мель, а перерабатывающие предприятия сокращают закупки свежих плодов масличной пальмы, поскольку не могут вывезти уже произведенное масло из хранилищ.

Война России против Украины, сбои на рынках энергии и удобрений, война на Ближнем Востоке и влияние Эль-Ниньо усиливают риски для глобальной продовольственной безопасности. По приведенной изданием оценке, около 645 млн человек в мире сталкиваются с голодом.

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