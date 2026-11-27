2023至2024年间，全球河流、湖泊和水库流失的淡水量超过了自1991年以来任何其他两年期的总和。

据科学家估算，河流的水量每年减少约2 000立方公里，湖泊和水库的水量则进一步减少了640立方公里。

研究人员分析了150个大型河流流域的数据，以及超过120万个湖泊和水库的卫星图像。 研究发现，2023年至2024年间，河流径流量比平均水平低约6%，而湖泊和水库的水量则减少了9.5%。

南美洲受影响最为严重。该地区河流径流量减少了近18%，湖泊和水库的水量则减少了16.5%。 亚马逊河流域的径流量创下近40年来最低水平。2023年和2024年，马瑙斯附近的里奥-内格罗河水位创下自1902年有观测记录以来的最低纪录。

水资源大规模减少的原因是厄尔尼诺现象与北大西洋热带地区异常变暖共同作用的结果。这改变了南美洲上空的大气环流，导致干旱和降水减少。 与此同时，世界某些地区的状况却截然相反——严重洪涝与干旱同时发生。

特别是，比利时和荷兰经历了异常潮湿的时期。在比利时乌克勒，从2023年10月至2024年9月，记录到的降水量创下了自1833年有观测以来的最高纪录。 在荷兰，2023年成为自1906年以来最潮湿的一年。

科学家警告称，全球变暖并不一定会导致地球各地区均匀干旱。 相反，它加剧了不同地区之间的对比：一些地区出现长期干旱，而另一些地区则遭受过量降水和洪水的侵袭。此外，即使总降雨量增加，也无法保证可用淡水储备的补充。

研究人员强调，仅凭两年的观测数据就断言长期趋势还为时过早，但长期干旱和水资源短缺的风险依然严峻。

来源：Scientias。

对100项科学研究进行的综述表明，与气候变化相关的干旱可能会增加某些依赖水源的传染病传播的风险。 当水体水位下降或干涸时，病原体的宿主动物和致病微生物会聚集在为数不多的水源处，从而加剧疾病传播。

在印度尼西亚西加里曼丹省，与厄尔尼诺现象相关的干旱导致通过卡普阿斯河运输棕榈油的难度增加。 由于水位下降，驳船和拖船搁浅，而加工企业因无法将已生产的棕榈油从仓库运出，不得不减少对新鲜油棕果实的采购。

俄罗斯对乌克兰的战争、能源和化肥市场的动荡、中东冲突以及厄尔尼诺现象的影响，都在加剧全球粮食安全的风险。 据该刊评估，全球约有6.45亿人面临饥饿问题。

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