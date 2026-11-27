克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫称俄罗斯是一个被敌人包围的国家，并声称其安全由核三位一体所保障。此番言论发表之际，俄罗斯官员正对西方发出新的核威胁。

佩斯科夫声称，俄罗斯处于“极其敌对的包围”之中，因此其核力量仍是安全的主要保障。据他称，在当前的地缘政治条件下，这些力量每天都在证明其不可替代性。

克里姆林宫发言人在评论俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京访问北德文斯克时发表了上述言论。 上周五，在该地举行了“彼尔姆”号核潜艇升旗仪式。此外，普京还就俄罗斯海军核潜艇部队的建设问题主持了会议。

俄罗斯的核三位一体由陆基洲际弹道导弹、搭载弹道导弹的核潜艇以及战略轰炸机组成。

佩斯科夫的这一声明是在俄罗斯高官再次发出威胁之后发表的。本周初，俄罗斯安全委员会副主席德米特里·梅德韦杰夫表示，如果西方国家向乌克兰提供大规模杀伤性武器，莫斯科可能会发动先发制人的核打击。

此前，佩斯科夫曾就欧洲代表团可能赴莫斯科进行谈判一事发表评论。

克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫表示，莫斯科不明白欧洲国家在结束乌克兰战争的谈判中还能做出什么额外贡献。

俄罗斯独裁者的新闻秘书德米特里·佩斯科夫表示，莫斯科无意对解决战争问题的欧洲谈判代表团的组成提出要求。 据他称，俄罗斯有必要与欧洲代表讨论其立场，并弄清该立场能在多大程度上促进和平进程。

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