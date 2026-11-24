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Москва не розуміє, який додатковий внесок європейські країни можуть зробити в переговорах щодо завершення війни в Україні, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Європа наполягає на розширенні формату переговорів із тристороннього до чотиристороннього за участю України, Росії, США та європейських представників.

Однак Кремль поки не підтримує цю пропозицію.

Пєсков заявив, що російська сторона не бачить зрозумілої «доданої вартості» від участі європейців і не уточнив, за яких умов Москва погодиться на їхнє долучення.

Джерело: Дмитро Пєсков

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва не збирається висувати вимоги до складу європейської переговорної групи щодо врегулювання війни. За його словами, Росії було б доцільно обговорити з представниками Європи їхню позицію та з’ясувати, наскільки вона може сприяти мирному процесу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа долучиться до наступного раунду тристоронніх переговорів зі США, Україною та Росією. За його словами, американська сторона вже обговорила цю пропозицію з Москвою та отримала згоду всіх учасників.

Зеленський підбив підсумки першого дня тристоронніх переговорів у Абу-Дабі.

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