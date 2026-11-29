У неділю, 29 листопада, російські війська знову атакували Вінницю. Внаслідок удару пошкоджено промисловий об'єкт і територію одного з медичних закладів міста. Інформацію про наслідки атаки ще уточнюють.

«Вінниця знову була під атакою ворога. Внаслідок атаки пошкоджено промисловий об’єкт та територію однієї з лікарень», — написав він. За словами мера, наразі інформація про наслідки удару уточнюється. Даних про постраждалих, масштаби пошкоджень та інші деталі атаки у повідомленні поки немає.

Російська атака зачепила одразу два об'єкти міської інфраструктури — промислове підприємство та територію медичного закладу. Обставини удару та остаточні наслідки ще встановлюють. Про російську атаку повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов у своєму Telegram-каналі.

Унаслідок російської атаки на Вінниччині загинули чоловік і жінка, ще одна людина зазнала легких травм. Про це 29 листопада повідомила начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Внаслідок удару також пошкоджено житловий будинок, а поруч із ним загорілися два мікроавтобуси.

У ніч проти неділі, 29 листопада 2026 року, у Вінниці внаслідок російського обстрілу виникла пожежа в гаражному кооперативі, повідомив міський голова Сергій Моргунов.

Читай нас у