Росія не почала бити по українських мостах у відповідь на удари по Керченському мосту. За даними Міністерства оборони України, такі переправи були серед цілей російської армії ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Загалом Росія атакувала українські мости 109 разів, а удари по переправах у Києві восени 2026 року стали продовженням цієї кампанії.

Число 109 назвав президент Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом. У Міністерстві оборони України наголошують: ця цифра спростовує твердження Кремля про те, що російські атаки на українські міста нібито є помстою за удари по Керченському мосту. Українські мости були цілями російських військ із самого початку повномасштабного вторгнення. Тому пов’язувати ці атаки з операціями Сил оборони проти Керченського мосту немає підстав.

Восени 2026 року Росія посилила атаки на переправи через Дніпро в Києві. Із 1 жовтня, тобто ще до операції проти Керченського мосту, російські війська 12 разів атакували столичні мости. Про це 17 листопада в Брюсселі повідомив міністр оборони України Євгеній Хмара. Обстріли не припинилися і після цієї заяви. У ніч проти 20 листопада російська балістика пошкодила ще три київські мости: Подільсько-Воскресенський, Дарницький і Південний. У Міноборони пояснюють, що це не окремі удари у відповідь, а частина кампанії, яку Росія веде з початку жовтня.

Там також звертають увагу на те, що російська військова машина постійно готується до нових атак. Ракети й ударні безпілотники безперервно доправляють на аеродроми та до пускових установок. Росія завдає ударів за власним планом, тому їй не потрібен окремий інформаційний привід, щоб атакувати українські міста. Не змінюються і цілі російських обстрілів. Окрім цивільних переправ, під удар потрапляють великі промислові об'єкти. Серед них Міноборони згадує металургійне підприємство у Кривому Розі, де працюють тисячі цивільних людей.

Навіщо Росії потрібен Керченський міст

Окремо в Міністерстві оборони пояснили, чому Керченський міст не можна вважати виключно цивільним об'єктом. Росія використовує його як важливий маршрут для перекидання військової техніки, артилерії та боєприпасів до тимчасово окупованого Криму. Це підтверджують не лише українські заяви, а й матеріали з відкритих джерел. Зокрема, 16–17 лютого 2022 року Міністерство оборони Росії та телеканал «Звезда» самі показували ешелони з танками, бойовими машинами піхоти й самохідною артилерією на залізничній частині мосту.

Пізніше, 9 жовтня 2022 року, розвідка Міністерства оборони Великої Британії повідомила, що залізнична частина Керченського мосту відіграла важливу роль у перекиданні важкої техніки на південний фронт. Тобто використання переправи для військових потреб було зафіксоване ще до того, як Росія почала заперечувати її військове значення.

Нові свідчення з'являлися і після початку повномасштабної війни. У серпні 2022 року видання «Крим.Реалії» оприлюднило відео ешелонів із танками та самохідними гаубицями на станції Тамань, неподалік від в'їзду на міст. У березні 2024 року тодішній голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що до успішних ударів по мосту ним щодня проходили від 42 до 46 ешелонів зі зброєю та боєприпасами. Ці дані також свідчать про важливу роль переправи у військовому постачанні російської армії.

Для російських військ у Криму та на лівобережжі Херсонщини міст залишається одним із ключових шляхів постачання. Сухопутний коридор через окуповані території перебуває під вогневим контролем Сил оборони України. За словами речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, повноцінної заміни Керченському мосту Росія не має. Тому його виведення з ладу суттєво ускладнює постачання російського угруповання.

Чому міст вважають військовою ціллю

Ще один аргумент, на який звертає увагу Міноборони, — незаконне будівництво Керченського мосту. Його звели на тимчасово окупованій території без згоди України. Будівництво засуджували міжнародні інституції, зокрема Генеральна Асамблея ООН, Європейський Союз, Європейський парламент, НАТО та Парламентська асамблея ОБСЄ. У резолюції від 17 грудня 2018 року Генеральна Асамблея ООН зазначила, що будівництво мосту сприяє подальшій мілітаризації Криму.

Водночас статус об'єктів під час війни визначають не лише за тим, як їх називає та чи інша сторона. Міжнародне гуманітарне право розрізняє цивільні об'єкти та військові цілі. Основні критерії наведені у статті 52(2) Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій, учасниками якого є Україна та Росія.

Згідно з цим положенням, військовими цілями вважають об'єкти, які через своє призначення, розташування або використання роблять ефективний внесок у воєнні дії. Їхнє знищення, захоплення або нейтралізація за обставин, що склалися на той момент, має давати явну військову перевагу. У Міноборони наголошують, що Керченський міст відповідає цим критеріям, оскільки Росія використовує його для перевезення техніки та боєприпасів. Проєкт EUvsDisinfo при Європейській службі зовнішніх справ також називає дезінформацією твердження російської пропаганди про те, що міст є суто цивільним об'єктом.

У відомстві нагадали, що Україна завдає ударів по військових цілях на власній території, яка тимчасово окупована Росією. Це право на самооборону, закріплене статтею 51 Статуту ООН. У Міноборони також зазначили, що в НАТО визнають невід'ємне право України захищатися від російської агресії.

У Міноборони пояснили, чого домагається Кремль

Українське оборонне відомство вважає, що заяви про «помсту» за Керченський міст потрібні Кремлю, аби перекласти відповідальність за війну на Україну. Так Росія намагається представити власні удари по українських містах як нібито вимушену відповідь, а також змусити Україну та її партнерів сумніватися в доцільності ударів по російській військовій логістиці.

У Міноборони підкреслюють різницю між цілями українських і російських атак: Сили оборони намагаються вивести з ладу підтверджені маршрути постачання російської армії, тоді як Росія обстрілює цивільні переправи та промислові підприємства. «Російські ракети й дрони зупиняють лише протиповітряна оборона та знищення ворожої військової логістики й носіїв», — наголосили у відомстві.

Там також зазначили, що досвід повномасштабної війни неодноразово показував: обережність України сама по собі не зупиняє російські атаки. Тому удари по українських мостах у Міноборони називають не відповіддю на дії Сил оборони, а частиною російського плану терору, який Кремль реалізує від початку вторгнення.

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