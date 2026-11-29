Російські війська атакували Дніпро та влучили в житлову багатоповерхівку в центральній частині міста. Після удару в будинку виникла пожежа. Станом на 29 листопада інформацію про можливих постраждалих уточнюють.

Внаслідок російського удару пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Після влучання там спалахнула пожежа. «Ворог атакував Дніпро. Пошкоджена багатоповерхівка. Зайнялася пожежа. Інформацію щодо постраждалих уточнюємо», — написав начальник ОВА.

Міський голова Дніпра Борис Філатов також підтвердив, що російський снаряд влучив безпосередньо в житловий будинок у середмісті. «Російська наволоч вдарила по житловому будинку у середмісті Дніпра», — повідомив він.

Наразі точна кількість постраждалих невідома. Інформацію про наслідки удару та стан мешканців будинку уточнюють. Також поки не повідомляли про масштаби пошкоджень квартир і самого будинку. Про атаку повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у своєму Telegram-каналі.

Російські війська понад 20 разів атакували безпілотниками шість районів Дніпропетровської області, внаслідок чого двоє 17-річних хлопців дістали тяжких поранень і були госпіталізовані, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа вранці 29 листопада.

У суботу, 28 листопада, російські війська атакували транспортну інфраструктуру Дніпра. Внаслідок удару поранення дістали двоє людей. Наразі постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

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