Российские войска атаковали Днепр и поразили многоэтажный жилой дом в центральной части города. После удара в здании возник пожар. По состоянию на 29 ноября информация о возможных пострадавших уточняется.

В результате российского удара поврежден многоэтажный жилой дом. После попадания там вспыхнул пожар. «Враг атаковал Днепр. Повреждена многоэтажка. Вспыхнул пожар. Информацию о пострадавших уточняем», — написал глава ОГА.

Мэр Днепра Борис Филатов также подтвердил, что российский снаряд попал непосредственно в жилой дом в центре города. «Российская наволоч нанесла удар по жилому дому в центре Днепра», — сообщил он.

На данный момент точное количество пострадавших неизвестно. Информацию о последствиях удара и состоянии жильцов дома уточняют. Также пока не сообщалось о масштабах повреждений квартир и самого дома. Об атаке сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в своем Telegram-канале.

Российские войска более 20 раз атаковали беспилотниками шесть районов Днепропетровской области, в результате чего двое 17-летних юношей получили тяжелые ранения и были госпитализированы, сообщил начальник областной военной администрации Александр Ганжа утром 29 ноября.

В субботу, 28 ноября, российские войска атаковали транспортную инфраструктуру Днепра. В результате удара ранения получили два человека. В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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