В воскресенье, 29 ноября, российские войска атаковали Запорожье. В результате удара ранения получили два человека, также были повреждены три частных дома в Вознесеновском районе города.

«Два человека ранены. Повреждены три частных дома в Вознесеновском районе», — написал он. По предварительной информации, удар пришелся на жилую застройку. Повреждения зафиксированы сразу в трех частных домах.

Информация о состоянии раненых, характере их травм и других последствиях атаки пока не уточняется. Также пока нет более подробных данных о масштабах разрушений. О последствиях атаки сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин в своем Telegram-канале.

В ночь на воскресенье, 29 ноября 2026 года, российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами, в результате чего погибла женщина и ещё два человека получили ранения, сообщили мэр города Иван Федоров и глава областной военной администрации Михаил Семикин. Среди пострадавших — 14-летняя девочка, которую спасатели извлекли из-под завалов и передали под наблюдение медиков.

Оккупанты продвинулись вблизи Малой Токмачки на Ореховском направлении Запорожской области и в районе Петропавловки на Купянском направлении Харьковской области.





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