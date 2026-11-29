В Хмельницкой области уже работает 71 когенерационная установка общей мощностью более 67 МВт. Еще 19 установок мощностью 25 МВт планируется постепенно ввести в эксплуатацию. Об этом 29 ноября сообщил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

Из 71 установки 53 работают на объектах тепло- и водоснабжения, еще 18 — в частном секторе. По словам Тюрина, область продолжает запускать новое оборудование, чтобы увеличить собственные возможности по производству электроэнергии и тепла. «Мы уже запустили 53 когенерационные установки на объектах тепло- и водоснабжения, ещё 18 работают в частных структурах. Общая мощность — более 67 МВт. Постепенно вводятся в эксплуатацию еще 19 КУ на 25 МВт», — рассказал глава ОГА.

Когенерационные установки одновременно производят электроэнергию и тепло. Их используют, в частности, для обеспечения потребностей коммунальных предприятий и важных объектов инфраструктуры. Такой подход позволяет общинам иметь дополнительный источник энергии и меньше зависеть от централизованного снабжения. Областная военная администрация работает над запуском установок совместно с их владельцами, общинами, местными операторами электрических и газовых сетей.

В то же время область развивает и другие источники энергии. Среди приоритетов, которые назвал Тюрин, — увеличение количества солнечных и гидроэлектростанций, использование местных альтернативных видов топлива, установка солнечных панелей и твердотопливных котельных. Отдельное направление — энергоменеджмент в бюджетных учреждениях. Речь идет о внедрении систем, которые помогают эффективнее использовать энергию и контролировать её потребление. Также когенерационные установки и твердотопливные котельные планируется развивать на коммунальных предприятиях и объектах критической инфраструктуры.

Еще один проект области связан с производством биометана. В апреле 2026 года был подписан меморандум о привлечении 15 млн евро на создание предприятия, которое будет производить этот газ из отходов животноводства. Планируемая мощность производства — 5 млн кубометров биометана в год. По словам Тюрина, областные власти продолжают искать инвестиции для развития этого направления.

Таким образом, Хмельницкая область развивает сразу несколько способов местного производства энергии. Среди главных задач — запуск дополнительных когенерационных установок, развитие возобновляемых источников и привлечение средств в новые энергетические проекты.

Вечером 26 ноября российские войска нанесли удар по Хмельницкой области. После атаки на одном из предприятий возник пожар, к тушению которого были привлечены спасатели. Информации о пострадавших пока нет.

Вечером 11 ноября российские войска совершили атаку на Хмельницкую область. Целью оккупантов стал объект энергетической инфраструктуры, из-за повреждения которого часть района осталась без электроснабжения.



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