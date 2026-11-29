В результате российского ракетного удара по Немишлянскому району Харькова пострадали 11 человек, в том числе двое маленьких детей. Об этом 29 ноября сообщила Харьковская областная прокуратура. По предварительным данным, российские военные применили ракету типа «Бандероль».

В результате удара повреждены почтовое отделение, магазины и автомобили. На месте атаки работали соответствующие службы, а медики оказали помощь пострадавшим. Среди раненых — девочка в возрасте 1 года и 11 месяцев и пятилетний мальчик. По данным прокуратуры, оба ребенка перенесли острую стрессовую реакцию. «Повреждены помещение почтового отделения, магазины, автомобили. Пострадали 11 человек, среди которых девочка в возрасте 1 года 11 месяцев и 5-летний мальчик. Дети перенесли острую стрессовую реакцию», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По предварительной информации, для нанесения удара российские военные использовали ракету типа «Бандероль». Окончательные обстоятельства атаки и тип примененного вооружения должны быть установлены в ходе расследования. Правоохранители уже начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления. Дело возбуждено по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. Следователи документируют последствия обстрела и собирают доказательства российской атаки на гражданскую инфраструктуру Харькова.

В воскресенье, 29 ноября 2026 года, российские войска атаковали беспилотником Немишлянский район Харькова. Число пострадавших возросло до 11 человек, среди них двое детей. Также зафиксирован еще один удар по Киевскому району города.

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и 25 населенных пунктов области. В результате обстрелов ранения получили 23 мирных жителя, в том числе трое детей. Еще ряд людей перенес острую стрессовую реакцию.

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