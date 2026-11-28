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Упродовж минулої доби російські війська атакували Харків і 25 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів поранень зазнали 23 цивільних, зокрема троє дітей. Ще низка людей отримала гостру реакцію на стрес.

«Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 25 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 23 людини, зокрема троє дітей», – написав Синєгубов.

У Харкові поранень зазнали чоловіки віком 53 та 65 років. Ще четверо людей отримали гостру реакцію на стрес.

У селищі Пісочин постраждали 39-річний чоловік, 53-річна жінка та дівчатка віком 3, 9 і 16 років. Ще четверо місцевих жителів звернулися по допомогу через гостру реакцію на стрес.

У Лозовій таку реакцію зафіксували у п’ятьох людей. У селі Безруки Дергачівської громади постраждала 56-річна жінка, у Катеринівці Лозівської громади – 59-річний чоловік. У селі Високому Золочівської громади поранено 27-річну жінку.

Крім того, медики надали допомогу 77-річній жінці, яка дістала поранень 26 листопада в Ізюмі, та 86-річній жительці села Малий Бурлук, травмованій 25 листопада.

Для атак по Харківщині російські війська застосували різні види озброєння: три ракети, три керовані авіабомби, 13 безпілотників типу «Герань», один БпЛА «Ланцет», чотири дрони «Молнія», 14 FPV-дронів і 68 безпілотників невстановленого типу.

Унаслідок ударів пошкоджено та зруйновано численні об’єкти цивільної інфраструктури.

У Харкові пошкоджень зазнали два автомобілі, автозаправна станція, два магазини, автомобіль екстреної медичної допомоги, багатоквартирний будинок, цивільне підприємство, три вантажівки, два приватні будинки та гараж.

У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок і господарські споруди в Лютівці, два приватні будинки та господарські споруди в Завадському, будинок у Золочеві, два багатоквартирні будинки й навчальний заклад в Одноробівці, а також приватний будинок і автомобіль у Високому.

У Куп’янському районі пошкоджено автомобіль у селі Підсереднє, а в Ізюмському – сироварню в Бугаївці.

У Харківському районі руйнувань зазнали два автомобілі в Кутузівці та Безруках, приватний будинок і два гаражі в Дергачах, приватний будинок у Черкаській Лозовій, приватний будинок і дві господарські споруди в Циркунах. Також пошкоджено залізничну інфраструктуру та магазин у Люботині, приватні будинки в Пісочині, господарські споруди в Докучаєвському і складське приміщення в Солоницівці.

У Лозівському районі пошкоджено складське приміщення в Суданці, а також два приватні будинки, господарську споруду, автомобіль, три складські приміщення, адміністративну будівлю та три вантажівки в Лозовій. Крім того, руйнувань зазнали приватний будинок у Хлібному та складська будівля в Катеринівці.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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