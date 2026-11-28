W ciągu ostatnich 24 godzin rosyjskie wojska zaatakowały Charków i 25 miejscowości w obwodzie. W wyniku ostrzałów rannych zostało 23 cywilów, w tym troje dzieci. Kolejna grupa osób doświadczyła ostrej reakcji na stres.

„W ciągu ostatniej doby atakom wroga poddano miasto Charków oraz 25 miejscowości w obwodzie charkowskim. W wyniku ostrzałów rannych zostało 23 osób, w tym troje dzieci” – napisał Sinegubow.

W Charkowie rany odnieśli mężczyźni w wieku 53 i 65 lat. Kolejne cztery osoby doświadczyły ostrej reakcji na stres.

W miejscowości Pisočin poszkodowani zostali 39-letni mężczyzna, 53-letnia kobieta oraz dziewczynki w wieku 3, 9 i 16 lat. Kolejnych czterech mieszkańców zwróciło się o pomoc z powodu ostrej reakcji na stres.

W Lozowej taką reakcję odnotowano u pięciu osób. W wsi Bezruki w gminie Derhaczy 56-letnia kobieta doznała urazów, a w Katerynówce w gminie Lozowa – 59-letni mężczyzna. W wsi Wysokim w gminie Zolochów ranna została 27-letnia kobieta.

Ponadto lekarze udzielili pomocy 77-letniej kobiecie, która odniosła rany 26 listopada w Izyumie, oraz 86-letniej mieszkanki wsi Mały Burluk, która doznała urazów 25 listopada.

Do ataków na obwodzie charkowskim wojska rosyjskie użyły różnych rodzajów uzbrojenia: trzy rakiety, trzy kierowane bomby lotnicze, 13 dronów typu „Geran”, jeden bezzałogowy statek powietrzny „Lancet”, cztery drony „Molniya”, 14 dronów FPV oraz 68 dronów nieznanego typu.

W wyniku ataków uszkodzono i zniszczono liczne obiekty infrastruktury cywilnej.

W Charkowie uszkodzeniu uległy dwa samochody, stacja benzynowa, dwa sklepy, karetka pogotowia ratunkowego, budynek wielorodzinny, przedsiębiorstwo cywilne, trzy ciężarówki, dwa domy prywatne oraz garaż.

W rejonie Bogoduchowskim uszkodzono dom prywatny i budynki gospodarcze w Lutowce, dwa domy prywatne i budynki gospodarcze w Zavadskim, dom w Zolochowie, dwa budynki wielorodzinne i placówka edukacyjna w Odnorobowce, a także dom prywatny i samochód w Wysokim.

W rejonie Kupiańskim uszkodzono samochód we wsi Pidseredne, a w rejonie Iziumskim – serowarnię w Buhaivce.

W rejonie charkowskim zniszczono dwa samochody w Kutuzówce i Bezrukach, dom prywatny i dwa garaże w Derhaczach, dom prywatny w Czerkaskiej Lozowej oraz dom prywatny i dwa budynki gospodarcze w Cyrkunach. Uszkodzono również infrastrukturę kolejową oraz sklep w Liubotynie, domy prywatne w Pisochnie, budynki gospodarcze w Dokuczaewsku oraz magazyn w Solonycówce.

W rejonie Lozowskim uszkodzono magazyn w Sudance, a także dwa domy prywatne, budynek gospodarczy, samochód, trzy magazyny, budynek administracyjny oraz trzy ciężarówki w Lozowej. Ponadto zniszczeniom uległ dom prywatny w Chlebnym oraz budynek magazynowy w Katerynówce.

Poinformował o tym szef Administracji Obwodowej w Charkowie Oleg Sinegubow.

W nocy z 27 na 28 listopada rosyjskie wojska zaatakowały Ukrainę 162 dronami bojowymi, w tym 74 rakietowymi typu Shahed. Siły obrony przeciwlotniczej zneutralizowały 141 wrogich bezzałogowych statków powietrznych. Atak trwał jeszcze rano.

27 listopada 2026 r. rosyjski dron zaatakował Kremenczuk w obwodzie poltawskim. W centralnej części miasta uszkodzono budynki dwóch placówek oświatowych. W wyniku uderzenia obrażenia odniosło dwoje dzieci w wieku 12 i 13 lat.

W sobotę, 28 listopada, rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę transportową w Dnieprze. W wyniku uderzenia rannych zostało dwie osoby. Obecnie poszkodowanym udzielana jest niezbędna pomoc medyczna.

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