W ciągu ostatniej doby, 27 listopada, rosyjskie wojska zaatakowały 23 miejscowości w obwodzie chersońskim, w tym dzielnice mieszkalne. Według wstępnych danych w wyniku ostrzałów nikt z ludności cywilnej nie ucierpiał.

„W ciągu ostatnich 24 godzin pod ostrzałem wrogich dronów, nalotów lotniczych i ostrzałów artyleryjskich znalazły się: Antonówka, Sadowe, Czarnoajewka, Stanisław, Sofiówka, Szeroka Balka, Nowodmitriwka, Aleksandrówka, Jantarne, Poniatówka, Berysław, Kostyrka, Noworajsk, Urozhajne, Zmiiówka, Złota Balka, Lwów, Milowe, Nowokajry, Odradokamianka, Tiahyńka, Kozackie i Chersoń” – napisał Prokudin.

Według niego rosyjscy żołnierze ostrzeliwali dzielnice mieszkalne w miejscowościach regionu.

Informację tę przekazał szef obwodowej administracji wojskowej w Chersoniu Aleksander Prokudin na Telegramie.

W sobotę, 28 listopada, rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę transportową w Dnieprze. W wyniku ataku ranne zostały dwie osoby. Obecnie poszkodowanym udzielana jest niezbędna pomoc medyczna.

W ciągu dnia rosyjskie wojska przeprowadziły ponad 20 ataków na cztery rejonów obwodu dniepropetrowskiego. W wyniku ostrzałów, według stanu na wieczór 27 listopada, ranna została starsza kobieta.

27 listopada rosyjskie siły zbrojne zaatakowały Dniepr za pomocą bezzałogowego statku powietrznego typu uderzeniowego. W wyniku wrogiego ataku wybuchł pożar; wiadomo również o jednej osobie rannej.

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