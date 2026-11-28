За прошедшие сутки, 27 ноября, российские войска атаковали 23 населенных пункта Херсонской области, в том числе жилые кварталы. По предварительным данным, в результате обстрелов гражданские лица не пострадали.

«За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Садовое, Чернобаевка, Станислав, Софиевка, Широкая Балка, Новодмитровка, Александровка, Янтарное, Понятовка, Берислав, Костырка, Новорайск, Урожайное, Змиевка, Золотая Балка, Львово, Милово, Новокаиры, Одрадокаменка, Тягинка, Казацкое и Херсон», — написал Прокудин.

По его словам, российские военные обстреливали жилые кварталы населённых пунктов области.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

В субботу, 28 ноября, российские войска атаковали транспортную инфраструктуру Днепра. В результате удара ранения получили два человека. В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В течение дня российские войска нанесли более 20 ударов по четырём районам Днепропетровской области. В результате обстрелов по состоянию на вечер 27 ноября ранения получила пожилая женщина.

27 ноября российские войска атаковали Днепр ударным беспилотником. В результате вражеского удара возник пожар, также известно об одном раненом.

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