27 ноября 2026 года издание «Важные истории» опубликовало расследование о том, как в России могли скрывать убийства военнослужащих, неудобных для власти и командования. Журналисты проанализировали утечку базы данных Росстата и обнаружили в ней записи, в которых смерти людей с огнестрельными ранениями оформлены как гибель в ходе боевых действий или в результате взрывов. Среди них — известные российские Z-активисты, командиры и военные, которые конфликтовали со своим руководством.

Журналисты «Важных историй» получили доступ к утечке базы данных Росстата после того, как ведомство взломали хакеры из группировок Silent Crow и «Киберпартизаны». При анализе документов они обнаружили несколько случаев, когда официальная причина смерти не совпадает с известными обстоятельствами гибели людей.

В документах некоторые случаи смерти обозначены кодом Y36.2. Согласно Международной классификации болезней, он означает повреждения в результате военных операций, в частности из-за взрывов или осколков. Однако в отдельных записях рядом с этим кодом указаны огнестрельные ранения. Это может свидетельствовать о попытках выдать убийства за боевые потери, хотя сами данные не позволяют установить, кто именно стоял за этими смертями.

Гибель «отца» символа Z

Один из таких случаев — смерть Игоря Мангушева, известного под позывным Берег. В начале февраля 2023 года его с огнестрельным ранением в голову доставили в больницу в Стаханове Луганской области. Через несколько дней он скончался.

До полномасштабной войны Мангушев был активным сторонником Кремля. Он основал ультранационалистическое движение «Светлая Русь», работал в «Лиге безопасного интернета», а впоследствии создал собственную частную военную компанию «Е.Н.О.Т.». Также он участвовал в боевых действиях на Донбассе, в Сирии и Центральноафриканской Республике, организовывал провокации против российской оппозиции и помогал Евгению Пригожину с его «фабрикой троллей».

Мангушев также называл себя автором идеи использовать букву Z в качестве главного символа российского вторжения в Украину. В то же время доказательств, подтверждающих его авторство, нет. После начала полномасштабной войны он присоединился к формированиям так называемой «ЛНР» и имел офицерское звание. Широкую известность Мангушев приобрел после выступления в Донецке на Лимоновских чтениях. Тогда он держал в руках настоящий человеческий череп и угрожал «уничтожить всех, кто считает себя украинцем». Его жена утверждала, что это был череп украинского военного.

В ночь на 4 февраля 2023 года Мангушева доставили в больницу с огнестрельным ранением головы. Z-блогер Владимир Грубник сообщал, что в него стреляли из пистолета калибра 9 миллиметров. Судя по описанию ранения, пуля вошла в затылок сверху под углом примерно 45 градусов. Журналисты отмечают, что это могло указывать на выстрел в человека, стоявшего на коленях, однако окончательно установить обстоятельства нападения по этим данным невозможно.

Версии о том, что произошло, были разными. Военный корреспондент Z Роман Сапоньков предполагал, что убийство могло быть связано с конфликтом Мангушева с оккупационной администрацией или военным командованием. Его жена прямо назвала это событие казнью. Она также заявляла, что следственные действия не проводились и уголовное дело не возбуждалось.

В документах Росстата смерть Мангушева оформили как боевую потерю. Причиной указали не огнестрельное ранение, а повреждение в результате взрыва или осколков — код Y36.2. В то же время в той же записи указана открытая рана головы. Среди дополнительных причин смерти также фигурируют отек головного мозга и огнестрельное ранение головы. Именно это несоответствие и привлекло внимание журналистов.

Командира «Эспаньолы» сначала считали живым

Подобные вопросы возникли и в связи со смертью Станислава Орлова, известного под позывным «Испанец». Он командовал 88-й бригадой «Эспаньола», сформированной из футбольных ультрас и представителей неонацистской среды. Орлов погиб 4 декабря 2025 года при невыясненных обстоятельствах. Незадолго до этого, в октябре, его подразделение неожиданно прекратило существование. В начале декабря командир перестал выходить на связь. Сначала о его смерти не знали даже близкие.

9 декабря проправительственные российские ресурсы сообщали, что Орлов якобы жив. Впоследствии появились утверждения, что его задержали вместе с Z-блогером Алексеем Живовым по подозрению в торговле оружием. Однако сам Живов общался с журналистами и говорил, что ничего не знает о таком задержании. Источники RTVI, в свою очередь, утверждали, что Орлова убили во время задержания.

Из утечки Росстата журналисты выяснили, что на тот момент Орлов уже несколько дней был мертв. Издание Astra также опубликовало записи камер наблюдения возле его дома в дачном поселке Флотский в Севастополе. На видео видно, как из автомобилей с номерами Министерства обороны выходят вооруженные люди. Смерть Орлова зарегистрировали лишь через 14 дней. Сначала в документах в качестве причины указали ранение от выстрела из ручного огнестрельного оружия, но с неопределённым умыслом. Такой код используют и в том случае, когда человек стреляет в себя, и в том, когда его убивают. По данным журналистов, выстрел был в сердце.

Впоследствии запись изменили. Основной причиной смерти стал тот же код Y36.2 — повреждения в результате военных операций, взрывов или осколков. Почему в документах появилась именно такая версия, неизвестно. Известно, что Орлов погиб дома, в дачном поселке, а не во время боевых действий. На похоронах его тело лежало в открытом гробу. Поэтому версия о том, что следы убийства могли скрыть, взорвав тело гранатами, в данном случае не подтверждается.

Гибель операторов дронов Эрнеста и Гудвина

Отдельную часть расследования посвятили двум российским операторам беспилотников — Эрнесту и Гудвину. В сентябре 2024 года Сергей Грицай и Дмитрий Лысаковский из 87-го стрелкового полка опубликовали видеообращение, в котором рассказали об угрозах со стороны командования.

По их словам, командир полка Игорь Пузик с позывным Злой угрожал отправить их на штурм, фактически обрекая на гибель. Военные также заявляли о возможных преступлениях в подразделении, в частности о торговле наркотиками, от которой, по их словам, могли получать долю представители командования. Эрнест и Гудвин просили считать их обращение показаниями на случай, если они не вернутся с задания. Так и произошло: оба погибли 12 сентября 2024 года — за день до публикации видео.

Эта история вызвала значительный резонанс среди российских Z-блогеров. Они требовали расследовать действия командира. Министр обороны России Андрей Белоусов поручил военному руководству совместно с департаментом военной контрразведки ФСБ проверить обстоятельства гибели операторов. Однако, по словам Z-блогера Александра Коца, Минобороны и ФСБ не нашли подтверждений заявлениям погибших.

В базе данных Росстата журналисты обнаружили записи о смерти обоих военнослужащих, а также о гибели Виктора Новикова. По данным расследования, в 2023 году его расстрелял Пузик из-за личной неприязни. Смерть Новикова оформили как гибель в ходе боевых действий.

Что касается Гудвина, в итоговой записи Росстата указан код Y36.2 — ранение в результате взрывов или попадания осколков во время военных операций. Причину смерти Эрнеста не уточнили. Журналисты предполагают, что это могло произойти из-за технической ошибки при обработке данных.

По словам Коца, операторы погибли от удара тяжелого беспилотника «Баба-Яга». Он также утверждал, что тело Гудвина не нашли. Однако данные Росстата свидетельствуют, что смерть Лысаковского зарегистрировали через 39 дней после гибели, а Грицая — через 50. Обоих признали умершими без суда, что, по оценке журналистов, может свидетельствовать о том, что их тела все же нашли. Несмотря на резонанс, Пузика не привлекли к ответственности. Наоборот, его повысили и назначили командиром 114-й отдельной мотострелковой бригады.

Как скрывали другие убийства военных

В расследовании также упоминаются случаи, когда российские командиры могли убивать собственных подчинённых, а затем пытаться выдать их смерть за боевые потери. Для этого тела могли взрывать гранатами, чтобы скрыть следы насилия. Подобные случаи, как отмечают журналисты, признавали даже в российских судах. Один из примеров — гибель Александра Юркова. В 2025 году издание «Верстка» рассказало, что командиры втянули его в торговлю наркотиками. Когда мужчина потратил полученные деньги на лечение жены, его забили дубинками.

После убийства тело Юркова надели в старый бронежилет и каску, взорвали гранатами, а останки оставили на жаре. Впоследствии их отправили в Россию как тело военного, якобы погибшего в бою. В базе Росстата его смерть также зафиксировали как следствие боевых действий с применением взрывов и осколков. В другой версии документа дополнительно указали острую массивную кровопотерю.

Еще один случай касается Андрея Быкова из штурмовой роты 80-го гвардейского танкового полка. По данным расследования, в мае 2025 года его убили после того, как он отказался отдать командирам автомобиль, купленный на выплаты, полученные после ранения. Тело оставили в лесополосе недалеко от Галициновки в Донецкой области. Родные так и не получили его останки. В документах Росстата Быкова признали погибшим только через суд — через 432 дня после смерти. Обстоятельства его гибели официально не установлены.

Журналисты также напоминают об убийстве бывшего заключённого Евгения Нужина. В ноябре 2022 года его казнили наёмники ЧВК «Вагнер». Ранее Нужин сдался в плен Украине, дал несколько интервью и заявил о желании воевать на стороне ВСУ. После обмена он вновь оказался в руках вагнеровцев. На видео, которое распространили в сети, его голову зафиксировали скотчем, после чего мужчину убили ударом кувалды. Записи о его смерти в базе Росстата журналисты не нашли.

Массовый расстрел мобилизованных под Белгородом

Еще одна часть расследования касается массового расстрела российских мобилизованных на полигоне в селе Солоты Белгородской области. Это произошло в октябре 2022 года, когда на территории 752-го мотострелкового полка собрали группу вновь прибывших военных. По данным журналистов, около сотни мобилизованных отказывались ехать на войну, а атмосфера в подразделении была напряженной.

15 октября двое военных открыли огонь из пулемёта и автомата по безоружным сослуживцам. Министерство обороны России заявило, что нападавшими были иностранцы из стран СНГ. Однако ведомство не пояснило, что именно они делали среди мобилизованных. Одной из версий происшествия был конфликт на религиозной почве. Согласно этому предположению, подполковник Андрей Лапин оскорбил мусульман, после чего во время стрельб несколько военных открыли огонь. В то же время журналисты «Важных историй» не смогли подтвердить ни присутствие на полигоне старшего офицера с такой фамилией, ни его гибель.

По официальной информации, в ходе перестрелки погибли 11 человек, ещё 15 получили ранения. Обоих нападавших якобы застрелили снайперы. Впоследствии Telegram-канал Baza опубликовал список погибших и назвал нападавших — ими оказались уроженцы Таджикистана Мехроб Рахмонов и Эсхон Аминзод. В базе данных Росстата журналисты нашли записи о смерти 10 из 13 погибших, в том числе двух нападавших. Всех их зарегистрировали как погибших в ходе боевых действий, хотя Минобороны России назвало происшествие терактом.

В то же время в документах указано, что оба нападавших были гражданами России. Причиной их смерти указаны минно-взрывные ранения, а не пули снайперов, как сообщалось в официальной версии.

Среди прочих погибших мобилизованных часть умерла от огнестрельных ранений, двое — от минно-взрывных. Все они также попали в категорию боевых потерь. Журналисты не исключают, что жертв могло быть больше: по данным Росстата, в тот же день ещё 32 человека погибли от огнестрельных ранений в неустановленных населённых пунктах. В реестре нет информации, которая позволила бы выяснить, кто именно эти люди.

Расследование «Важных историй» показывает, что в российской статистике случаи смерти военных могли изменять или оформлять так, чтобы они выглядели как обычные боевые потери. В то же время утечка документов не позволяет установить виновных в каждом из описанных случаев. Она лишь выявляет несоответствия между записями о причинах смерти и обстоятельствами, о которых ранее сообщали журналисты и очевидцы. Об этом сообщают российские СМИ.

По меньшей мере семь человек погибли во время пожара в воинской части в Приморско-Ахтарске Краснодарского края 22 мая. Об этом стало известно из утечки базы данных Росстата, которую проанализировали журналисты «Агентства». Российские власти официально не сообщали о погибших.

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