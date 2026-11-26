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Українські військові знищили російську самохідну артилерійську установку 2С19М2 «Мста-С» поблизу хутора Пєсчанка Валуйського району Бєлгородської області РФ, свідчить оприлюднений відеозапис бойової роботи.

Артилерійську установку на узліссі виявила українська аеророзвідка після того, як САУ встигла здійснити кілька пострілів, після чого по ній завдали удару дронами-камікадзе.

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Після першого влучання російські військові спробували відвести пошкоджену техніку, однак установка подолала лише близько 50 метрів. Повторне влучання спричинило потужну детонацію боєкомплекту, внаслідок чого машину розірвало — від неї залишилися лише нижня частина корпусу та кілька опорних котків, а орієнтовна вартість знищеної установки становить близько 3 мільйонів доларів США.

Джерело: відеозапис бойової роботи українських військових.

Сили оборони України уражали логістичні об’єкти російської армії на Брянщині та Донеччині. Зокрема, знищено місце зосередження ворожих вантажівок, які окупанти використовували для доставки боєприпасів, пального та провізії, а також переправу через річку Вовча.

Упродовж 16–21 листопада Сили оборони України завдали серії ударів по російській нафтовій інфраструктурі та військових об’єктах. Під атакою опинилися нафтопереробні заводи, нафтобази, нафтоперекачувальна станція, Керченський міст, засоби ППО, склади та пункти управління. Загалом за цей період українські військові уразили вісім об’єктів нафтової інфраструктури Росії.

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