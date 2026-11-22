Упродовж 16–21 листопада Сили оборони України завдали серії ударів по російській нафтовій інфраструктурі та військових об’єктах. Під атакою опинилися нафтопереробні заводи, нафтобази, нафтоперекачувальна станція, Керченський міст, засоби ППО, склади та пункти управління. Загалом за цей період українські військові уразили вісім об’єктів нафтової інфраструктури Росії.

За даними відомства, українські сили протягом тижня били не лише по окремих військових цілях, а й по об’єктах, від яких залежить забезпечення російської армії. Йдеться про виробництво та постачання пального, перевезення військових вантажів, роботу безпілотників, протиповітряну оборону та ремонт техніки.

Одним із головних напрямків стали удари по нафтовій інфраструктурі Росії. Українські військові послідовно атакували підприємства, де виробляють пальне, нафтобази та вузли, через які сировину транспортують до заводів.

Які нафтопереробні заводи та нафтобази атакували

У ніч на 16 листопада Сили оборони завдали удару по Ільському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї. Під атаку потрапили три установки первинної переробки нафти — АТ-4, АТ-5 та АТ-6, а також комплекс виробництва автомобільного бензину. Потужність заводу становить близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Його розташування робить підприємство важливим для забезпечення російських військ на південному напрямку та в тимчасово окупованому Криму.

Того самого дня українські сили атакували три нафтобази в місті Азов Ростовської області. Під удар потрапили «Флеш Енерджі», «Транзит-Експрес» та «Азовська». Ці підприємства виконують різні функції. «Флеш Енерджі» зберігає та постачає нафтопродукти. «Транзит-Експрес» працює як перевалочний термінал, де пальне можуть перевантажувати із залізничного транспорту на автомобільний. «Азовська» має значні можливості для зберігання та перевалки нафтопродуктів.

Таким чином, під удар потрапили не лише підприємства, де виробляють пальне, а й об’єкти, через які його накопичують, розподіляють і доставляють. У ніч на 17 листопада Сили оборони атакували нафтохімічний комплекс «Газпром нафтохім Салават» у Башкортостані. Він розташований приблизно за 1,5 тисячі кілометрів від українського кордону та може переробляти близько 10 млн тонн нафти на рік.

На підприємстві виробляють бензин, дизельне й авіаційне пальне, мастильні матеріали та нафтохімічну продукцію. Після удару на території комплексу пролунали вибухи та виникла пожежа. Також 17 листопада оператори 1-го окремого центру безпілотних систем повідомили про ураження заводу «Башнефть-Уфанефтехим» в Уфі. Він входить до Уфимського нафтопереробного комплексу, загальна потужність якого становить близько 23,5 млн тонн нафти на рік. Водночас ступінь пошкодження самого заводу ще потребує окремого підтвердження.

У ніч на 18 листопада українські сили повторно атакували Ільський НПЗ. Крім того, під удар потрапив Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї. За даними Генерального штабу ЗСУ, на Ільському підприємстві уразили резервуарний парк, а на Афіпському — установку переробки нафти. Згодом з’явилися уточнені дані про пошкодження Ільського заводу. Один резервуар об’ємом 5 тисяч кубометрів знищений, ще вісім резервуарів різної місткості пошкоджені. Також постраждали ділянка нафтопроводу, технічна та складська будівлі.

Ще одним важливим об’єктом стала нафтоперекачувальна станція «Калейкіно» поблизу Альметьєвська в Республіці Татарстан. Її українські військові уразили 19 листопада. Ця станція є одним із ключових вузлів російської нафтової системи. Тут приймають і змішують нафту з різних регіонів, а потім спрямовують її до нафтопереробних заводів і магістрального нафтопроводу «Дружба».

За інформацією Генштабу, на території станції «Калейкіно-1» підтвердили ураження трьох резервуарів. Один із них загорівся, ще два зазнали пошкоджень. Кожен резервуар може вмістити до 50 тисяч кубометрів нафти.

У Міноборони наголошують, що такі удари впливають не лише на роботу окремого підприємства. Нафтоперекачувальні станції забезпечують рух сировини між місцями видобутку, заводами та маршрутами подальшого транспортування. Тому пошкодження важливих вузлів може створювати додаткові проблеми для всього нафтового ланцюга Росії.

Удари по Керченському мосту та інших переправах

Окремим напрямком стали атаки на транспортні маршрути, якими російська армія перевозить пальне, боєприпаси, озброєння та військову техніку. У ніч на 16 листопада Сили оборони уразили Керченський міст, який з’єднує тимчасово окупований Крим із Росією. Після атаки рух мостом тимчасово зупинили. Також повідомлялося про пошкодження конструкцій і дорожнього полотна.

У ніч на 17 листопада атака на міст продовжилася. Тоді з’явилася інформація про обвал автомобільної арки. Наступного разу міст атакували в ніч на 19 листопада. Цього разу Ракетні війська у взаємодії з іншими складовими Сил оборони застосували берегові ракетні комплекси ВМС ЗСУ «Нептун». За повідомленням Генштабу, ціль уразили, рух мостом перекрили, а залізничне полотно зазнало пошкоджень.

Керченський міст залишається одним із головних маршрутів, якими Росія постачає ресурси до окупованого Криму та на південний напрямок. Ним перевозять пальне, боєприпаси, озброєння й техніку для російських військ.

Водночас це не єдиний шлях постачання. У Міноборони пояснили, що порушення роботи мосту збільшує навантаження на альтернативні маршрути та ускладнює планування перевезень. «Важливо й те, що Керченський міст не є єдиним маршрутом забезпечення російських військ. Однак порушення його роботи збільшує навантаження на альтернативні шляхи, ускладнює планування перевезень і створює додаткові логістичні обмеження», — наголосили у відомстві.

Українські сили також атакували інші переправи, які використовує російська армія. Зокрема, 15 листопада підтвердили пошкодження автомобільних мостів через Сіверський Донець поблизу Пришиба Луганської області та через річку Міус у районі Таганрога Ростовської області. Ще раніше, 14 листопада, уразили міст через Міуський лиман біля Лакедемонівки. У ніч на 18 листопада під удар потрапив автомобільний міст через Сіверський Донець поблизу Станиці Луганської. А в ніч на 21 листопада Генштаб повідомив про ураження ще одного автомобільного мосту через цю річку в районі Луганська. Усі ці операції спрямовані на те, щоб ускладнити переміщення російських військових, техніки, пального та боєприпасів.

Українські сили атакували російську ППО та системи управління

Ще одним напрямком стали удари по засобах протиповітряної оборони, радарах, станціях радіоелектронної боротьби та пунктах управління російських військ. 17 листопада Генеральний штаб повідомив про ураження десяти російських радарів і станцій РЕБ. Зокрема, дві станції радіоелектронної боротьби атакували в районі Яковенкового на тимчасово окупованій території Криму та поблизу Приазовського в Краснодарському краї.

Такі системи допомагають російським військам виявляти повітряні цілі, стежити за ними та протидіяти українським безпілотникам. Якщо ці засоби виходять з ладу, противнику складніше вчасно помічати повітряні загрози та перешкоджати польотам українських дронів. 19 та в ніч на 20 листопада Сили оборони продовжили атакувати військові об’єкти Росії. У Брянській області уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С2». Він призначений для захисту військових та інфраструктурних об’єктів від повітряних атак, зокрема безпілотників і ракет.

У районі Селидового Донецької області українські військові атакували пункт управління безпілотниками російської армії. Такі центри відповідають за роботу операторів, координацію польотів і застосування дронів проти українських позицій та населених пунктів. Крім того, у районах Рубіжного та Лисичанська Луганської області уразили склади матеріально-технічних засобів російських підрозділів. Поблизу Бердянська Запорізької області під удар потрапило місце зосередження озброєння та військової техніки.

Про ще один результат 20 листопада повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, за одну ніч Сили оборони уразили три пускові установки російських ракетних комплексів, призначених для застосування балістичних ракет. На момент повідомлення було підтверджено знищення однієї установки, результати щодо двох інших ще уточнювали.

У Міноборони наголосили, що це важливо, оскільки Росія продовжує використовувати балістичні ракети для ударів по українських містах, енергетичних і цивільних об’єктах. Ураження пускових установок може обмежувати можливості російської армії готувати та здійснювати такі атаки. У ніч на 21 листопада українські сили також атакували склад боєприпасів російського підрозділу поблизу Первомайського на тимчасово окупованій території Криму. Крім того, пункти управління російських військ уразили в районах Пришиба Запорізької області та Українська Донецької області.

Удари по ремонтних базах та авіації

Сили оборони атакували й об’єкти, які допомагають російській армії відновлювати пошкоджену техніку. У ніч на 18 листопада поблизу Хомутовки Курської області уразили ремонтну базу російських військ. На таких об’єктах ремонтують бронетехніку, автомобілі та інше військове майно.

Пошкодження ремонтних потужностей ускладнює повернення техніки до строю. Російським підрозділам доводиться покладатися на інші ремонтні бази, що збільшує навантаження на них і може затримувати відновлення машин. Також 18 листопада Генштаб повідомив про результати удару по російському 123-му авіаремонтному заводу в Старій Руссі Новгородської області. Саму атаку завдали ще 10 листопада, але її наслідки вдалося уточнити пізніше.

За підтвердженою інформацією, пошкоджені три військово-транспортні літаки російських повітряно-космічних сил. Серед них — важкий літак Іл-76. Військово-транспортна авіація потрібна Росії для перекидання військових, техніки, вантажів та інших ресурсів на великі відстані. Тому пошкодження літаків і ремонтних підприємств обмежує можливості російської армії швидко відновлювати авіатехніку та використовувати її для військових потреб.

Якого ефекту прагнуть досягти українські удари

У Міністерстві оборони пояснюють, що головна особливість операцій 16–21 листопада — їхній комплексний характер. Українські сили атакували різні частини російської воєнної системи, які залежать одна від одної. Щоб продовжувати бойові дії, російській армії потрібні пальне, боєприпаси, справна техніка, захищені маршрути постачання, зв’язок, розвідка та системи управління. Важливу роль відіграє і протиповітряна оборона, яка прикриває військові об’єкти та тилову інфраструктуру.

Удари по нафтопереробних заводах, нафтобазах і нафтоперекачувальних станціях можуть створювати проблеми на різних етапах постачання пального — від виробництва до зберігання та перевезення. Це здатне ускладнити забезпечення російських військ і вплинути на економічні ресурси, які Росія використовує для фінансування війни. Атаки на Керченський міст та інші переправи змушують російську армію шукати альтернативні маршрути й змінювати схеми перевезень. Через це доставка військових вантажів може потребувати більше часу та ресурсів.

Ураження комплексів ППО, радарів і станцій РЕБ послаблює захист російських об’єктів. Це може створювати додаткові можливості для наступних українських операцій. Водночас атаки на пункти управління безпілотниками, склади та місця зосередження техніки можуть порушувати координацію російських підрозділів і зменшувати їхні запаси. А удари по ремонтних базах та авіаремонтних підприємствах ускладнюють відновлення пошкодженої техніки.

Усі ці наслідки пов’язані між собою. Проблеми з пальним впливають на логістику, пошкодження переправ ускладнює постачання, а послаблення ППО може зробити інші російські об’єкти вразливішими для нових атак. У Міноборони підкреслюють, що кожне ураження не означає автоматичної зупинки роботи підприємства чи повної втрати Росією певних військових можливостей. Масштаби пошкоджень і час, необхідний для відновлення, можуть відрізнятися. Однак сукупний ефект таких операцій змушує Росію витрачати додаткові ресурси на захист об’єктів, ремонт і пошук нових маршрутів постачання.

Отже, протягом тижня 16–21 листопада Сили оборони України атакували не лише безпосередні військові цілі, а й інфраструктуру, яка допомагає Росії продовжувати війну. Під ударами опинилися нафтопереробні підприємства, нафтобази, транспортні маршрути, засоби ППО, склади, пункти управління та ремонтні потужності. Про результати операцій 22 листопада повідомило Міністерство оборони України.

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