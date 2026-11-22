У ніч на 22 листопада безпілотники, ймовірно, атакували Головне управління Росгвардії у Краснодарському краї. Такого висновку дійшли журналісти ASTRA після аналізу фото та відео з місця пожежі. Російська влада поки не повідомляла, чи зазнала будівля пошкоджень.

У ніч на 22 листопада в Краснодарі після атаки безпілотників сталася пожежа. За результатами OSINT-аналізу фото та відео, журналісти видання ASTRA припускають, що вогонь міг спалахнути в будівлі Головного управління Росгвардії у Краснодарському краї. Раніше за цією адресою розташовувалася військова частина №3702 — 47-ма окрема бригада оперативного призначення. Нині в будівлі міститься крайове управління Росгвардії.

Уночі місцеві жителі повідомляли про запах гару та публікували фотографії задимлення. У місті також лунали сирени повітряної тривоги. У мерії заявили, що атаку безпілотників відбили. Через загрозу безпілотників в аеропорту Краснодара тимчасово обмежували прийом і відправлення літаків. Згодом обмеження мали скасувати, однак інформації про те, чи постраждала будівля Росгвардії, місцева влада не надала.

Тим часом сигнали повітряної небезпеки лунали й в інших регіонах Росії. Російська служба BBC із посиланням на місцеві ЗМІ повідомляла про тривогу в Калінінградській області. Увечері губернатор регіону пояснив її оголошення в Німанському районі, на північному сході області, появою «підозрілого об’єкта з боку Литви».

Також російське Міністерство оборони заявило про знищення 170 безпілотників протягом ночі. За його даними, дрони нібито збили над Брянською, Бєлгородською, Курською, Воронезькою, Тульською та Ростовською областями, Краснодарським краєм і тимчасово окупованим Кримом. Ще частину безпілотників, за твердженням відомства, знищили над Азовським і Чорним морями.

Наразі незалежного підтвердження заяв російського Міноборони немає. Так само поки не встановлено, чи справді будівля управління Росгвардії в Краснодарі була ціллю атаки та яких пошкоджень вона могла зазнати. Про це повідомляє ASTRA.

Російське вантажне судно у Фінській затоці зазнало атаки українських безпілотників у територіальних водах Росії. Про це заявив командувач прикордонної служби Фінляндії Ілля Ільїн. Унаслідок удару корабель втратив керування.

У російському Калінінграді, який межує з Польщею та Литвою, увімкнули сирени. Місцевих жителів закликають терміново пройти до укриттів. Сигнали тривоги також лунають по всій Калінінградській області. У регіоні, крім того, запровадили обмеження в роботі аеропорту та відключили інтернет.

Читай нас у