За минулу добу російська армія втратила у війні проти України ще близько 2310 військових. Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати особового складу РФ, за оцінкою Генерального штабу ЗСУ, сягнули приблизно 1 мільйона 637 тисяч осіб.

Станом на 22 листопада 2026 року загальні бойові втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення, яке розпочалося 24 лютого 2022 року, становлять близько 1 637 170 військових. Лише за останню добу українські захисники ліквідували або вивели з ладу ще приблизно 2310 російських загарбників. За добу російська армія також втратила десятки одиниць військової техніки. Зокрема, українські військові знищили або пошкодили ще два танки, 39 бойових броньованих машин, 66 артилерійських систем і шість реактивних систем залпового вогню.

Окрім цього, за добу росіяни втратили шість наземних робототехнічних комплексів, 1392 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 243 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, а також чотири одиниці спеціальної техніки. Загальні втрати російських військ у техніці від початку вторгнення, за даними Генштабу, такі:

танки — 12 487 (+2 за добу);

бойові броньовані машини — 25 923 (+39);

артилерійські системи — 52 661 (+66);

реактивні системи залпового вогню — 2295 (+6);

засоби протиповітряної оборони — 1767;

літаки — 452;

гелікоптери — 356;

наземні робототехнічні комплекси — 3209 (+6);

безпілотники оперативно-тактичного рівня — 616 803 (+1392);

крилаті ракети — 5278;

кораблі та катери — 35;

підводні човни — 2;

автомобільна техніка та автоцистерни — 178 062 (+243);

спеціальна техніка — 4925 (+4).

У Генштабі наголошують, що ці дані уточнюються. Показники відображають оцінку українського військового командування щодо втрат російської армії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

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