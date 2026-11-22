За последние сутки российская армия потеряла в войне против Украины ещё около 2310 военнослужащих. Всего с начала полномасштабного вторжения потери личного состава РФ, по оценке Генерального штаба ВСУ, достигли примерно 1 миллиона 637 тысяч человек.

По состоянию на 22 ноября 2026 года общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля 2022 года, составляют около 1 637 170 военнослужащих. Только за последние сутки украинские защитники ликвидировали или вывели из строя еще примерно 2310 российских захватчиков. За сутки российская армия также потеряла десятки единиц военной техники. В частности, украинские военные уничтожили или повредили ещё два танка, 39 боевых бронированных машин, 66 артиллерийских систем и шесть реактивных систем залпового огня.

Кроме того, за сутки россияне потеряли шесть наземных робототехнических комплексов, 1392 беспилотника оперативно-тактического уровня, 243 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также четыре единицы специальной техники. Общие потери российских войск в технике с начала вторжения, по данным Генштаба, следующие:

танки — 12 487 (+2 за сутки);

боевые бронированные машины — 25 923 (+39);

артиллерийские системы — 52 661 (+66);

реактивные системы залпового огня — 2295 (+6);

средства противовоздушной обороны — 1767;

самолеты — 452;

вертолеты — 356;

наземные робототехнические комплексы — 3209 (+6);

беспилотники оперативно-тактического уровня — 616 803 (+1392);

крылатые ракеты — 5278;

корабли и катера — 35;

подводные лодки — 2;

автомобильная техника и автоцистерны — 178 062 (+243);

специальная техника — 4925 (+4).

В Генштабе отмечают, что эти данные уточняются. Показатели отражают оценку украинского военного командования относительно потерь российской армии. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

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