Первая леди США Мелания Трамп надеется, что Украина и Россия смогут договориться о прекращении огня к Рождеству. По её словам, переговоры с представителями обеих стран продолжаются.

Отвечая на вопрос о своем желании на Рождество, первая леди США сказала: «Конечно, я бы хотела мира во всем мире, но прежде всего я бы очень хотела, чтобы было больше режимов прекращения огня. Мы могли бы сделать это очень быстро, если бы и Украина, и РФ были готовы. Я уже веду переговоры, так что, возможно, к Рождеству у нас будет еще одно прекращение огня».

Мелания Трамп также упомянула о договоренности о прекращении огня для проведения гуманитарной миссии в Олешках, над которой она работала совместно с представителями РФ и Украины.

«Я участвовала в каждой детали и очень рада, что удалось освободить 800 человек. Сейчас у них есть теплый дом, еда и лекарства. Среди них было много пожилых людей, а также детей. Я надеюсь, что у них будет хорошее Рождество», — отметила первая леди США.

Об этом она сказала во время мероприятия «Всеамериканское зажжение рождественской елки», которое транслировалось в эфире Fox News.

Зеленский сообщил, что следующий этап переговоров может состояться до Рождества.

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