Melania Trump wyraziła nadzieję na świąteczne zawieszenie broni między Ukrainą a Rosją
Pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Melania Trump ma nadzieję, że Ukraina i Rosja zdołają uzgodnić zawieszenie broni przed Bożym Narodzeniem. Jak powiedziała, trwają rozmowy z przedstawicielami obu krajów.
Odpowiadając na pytanie o swoje życzenie na Boże Narodzenie, pierwsza dama Stanów Zjednoczonych powiedziała: „Oczywiście chciałabym pokoju na całym świecie, ale przede wszystkim bardzo chciałabym, aby było więcej zawieszeń broni. Moglibyśmy to osiągnąć bardzo szybko, gdyby zarówno Ukraina, jak i Rosja były na to gotowe. Prowadzę już rozmowy, więc być może przed Bożym Narodzeniem uda nam się zawrzeć kolejne zawieszenie ognia”.
Melania Trump wspomniała również o porozumieniu w sprawie zawieszenia broni umożliwiającym przeprowadzenie misji humanitarnej w Oleszach, nad którym pracowała wraz z przedstawicielami Rosji i Ukrainy.
„Byłam zaangażowana w każdy szczegół i bardzo się cieszę, że udało się uwolnić 800 osób. Teraz mają ciepły dom, jedzenie i leki. Wśród nich było wiele osób starszych, a także dzieci. Mam nadzieję, że będą mieli piękne Boże Narodzenie” – zaznaczyła pierwsza dama USA.
Powiedziała to podczas uroczystości „Ogólnoamerykańskiego zapalenia choinki bożonarodzeniowej”, transmitowanej na antenie Fox News.
Zelenski poinformował, że kolejny etap negocjacji może odbyć się przed Bożym Narodzeniem.