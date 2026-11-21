В субботу, 21 ноября, российские войска почти 30 раз обстреляли шесть районов Днепропетровской области, применяя беспилотники и артиллерию. В результате обстрелов пять человек получили ранения, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

«В Днепре пострадал 48-летний мужчина. Он проходит амбулаторное лечение… В Каменском районе россияне обстреливали Желтоводскую и Пятихатскую общины. Повреждены учебное заведение и инфраструктура. В состоянии средней тяжести в больницу доставили мужчин 64 и 37 лет», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

В Никопольском районе пострадали райцентр, Марганецкая, Покровская и Червоногригоровская общины. Повреждены предприятие и автомобили. В тяжёлом состоянии госпитализирован 69-летний мужчина.

В Синельниковском районе противник нанес удары по Яворницкой, Зайцевской и Васильковской общинам. Повреждены складское помещение, инфраструктура и грузовик. В состоянии средней тяжести в больницу доставили 58-летнего мужчину.

Кроме того, в Павлограде повреждены частные дома, в Песчанской общине Самаровского района загорелось складское здание.

Россияне более 60 раз атаковали Днепропетровскую область за день, есть погибшие.

В Днепропетровской области за день зафиксировали более 40 российских атак.

Днепропетровская область пережила более 50 российских атак за день, есть погибшие и пострадавшие.

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